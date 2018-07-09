В Твери многодетную семью поздравили с праздником

В Твери в канун Дня Семьи, Любви и Верности многодетную семью Кавас с праздником поздравили заместитель главы администрации города Любовь Огиенко и депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Веремеенко . Символично, что Сергей Алексеевич тоже многодетный отец, воспитывающий пятерых детей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Тверской области.

Большая и дружная семья Кавас — это мама с папой, которые живут душа в душу уже 20 лет, и 9 детей — 5 сыновей и 4 дочки. Кавас — это образец супружеской любви и семейного счастья, это мир и взаимопонимание, это забота друг о друге. «Все наши дети радостные, жизнелюбивые, счастливые и любимые, каждого мы стараемся холить и лелеять», — поделился многодетный отец Владислав Кавас.

Старшие дети — главные помощники родителей. Вместе с сыновьями глава большого семейства строит баню. А на кухне маме помогает по хозяйству 17-летняя Екатерина. «Я рада, что я родилась в большой семье, никогда не соскучишься, очень интересно с младшими сестрёнками и братишками», — улыбаясь, рассказывает о своей жизни девушка.

Помощь помощью, а многогранное воспитание каждого «я» никто не отменял. Все дети в этой семье — личности разносторонние. Кто-то отдал предпочтения музыке, а кто-то спортивным дисциплинам. Накануне праздника с межрегиональных соревнований по пожарно-прикладному спорту вернулся 14-летний Пётр. За чаепитием с гостями юноша признался, в будущем планируем связать свою жизнь со службой в МЧС . В свою очередь, Сергей Веремеенко выразил уверенность, что все дети этой большой и дружной семьи станут достойными гражданами Верхневолжья.

А укрепление института семьи и поддержка многодетных, по мнению депутата, всегда будут в числе приоритетных задач для властей всех уровней. Особенно учитывая объявленное Президентом страны «Десятилетие детства».

— Многодетные семьи — это гордость нашего региона, они должны чувствовать нашу поддержку, — отметил депутат областного парламента Сергей Веремеенко. — Родительский труд — тяжёлая, но приятная работа. И, к счастью, больших семей в последнее время в нашем регионе становится всё больше.