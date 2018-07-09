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Опасный для мозга детский храп возникает из-за родителей
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Опасный для мозга детский храп возникает из-за родителей 

МедикФорум 34 минуты назад
Фото: МедикФорум
Ребенок может храпеть, и в этом нет ничего умилительного. Детский храп связан с целым рядом проблем со здоровьем, а также чреват кислородным голоданием, угрожающим мозгу. Ученые установили: виновниками храпа у детей являются курящие родители. Воздействие табачного дыма до и после рождения повышает вероятность возникновения храпа у ребенка, — к такому заключению пришли китайские ученые из Университета Циндао. При этом, отмечают специалисты, чем младше ребенок, тем в большей степени он уязвим.
«После рождения те дети, чьи родители курили, храпели на 87% чаще, чем дети, не подвергавшиеся воздействию табачного дыма. Подростки, матери которых курили во время беременности, были склонны к храпу почти в 2 раза чаще», — констатировали исследователи.
Выводы о влиянии сигаретного дыма на детей в родительском доме были сделаны учеными на основании данных, полученных при анализе 24 исследований, охвативших около 88 000 детей. Эта работа свидетельствует: вторичный дым сигарет может серьезно вредить легким новорожденных детей, которые продолжают развиваться после появления ребенка на свет. Ученые подчеркивают: храп часто сигналит о развитии такого неприятного и опасного для мозга явления, как апноэ сна, связанного с остановками дыхания во сне. Апноэ может приводить к отнюдь не детским проблемам со здоровьем — гипертензии, инсультам, болезням сердца. Хотите, чтобы ребенок рос со здоровыми легкими и не страдал от храпа, — не курите, отчеканили врачи. Ранее МедикФорум писал о том, какие свадьбы чаще всего заканчиваются разводами.
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