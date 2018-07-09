Ещё
СБ ООН принял резолюцию, призывающую к защите детей во время вооруженных конфликтов
Далее:
Читайте также:
Ещё

СБ ООН принял резолюцию, призывающую к защите детей во время вооруженных конфликтов 

ТАСС 54 минуты назад
ООН, 9 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник единогласно принял резолюцию 2427 по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов. Резолюция была предложена Швецией, председательствующей в СБ в июле.
Согласно тексту документа, СБ призывает «обеспечивать комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях».
Совбез также призывает все стороны конфликтов «обеспечивать безопасный, своевременный и беспрепятственный гуманитарный доступ к детям» и «решительно осуждает нападения и угрозы нападения, которым подвергаются школы или больницы», говорится в резолюции.
Кроме того, в документе Совбеза содержится призыв всем государствам рассмотреть в качестве наказания для детей, связанных с вооруженными группами, «реабилитацию и реинтеграцию детей» в качестве альтернативы тюремному заключению.
"Благодаря резолюции, которую только что принял Совет, участники процесса защиты детей получают политическую поддержку для взаимодействия со сторонами конфликта на ранних этапах, поэтому это историческая веха к тому, чтобы нарушения против ребенка остались в прошлом", — отметила в своем докладе специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам о положении детей и вооруженных конфликтах Виржиния Гамба.
"Более 10 тыс. детей официально были освобождены из рядов вооруженных сил или групп в прошлом году", — указала она. «Тем не менее многие дети, которые раньше были связаны с конфликтущими сторонами, живут в условиях особой уязвимости, — добавила Гамба. — Требуется обеспечить, чтобы те, кто занимались этими вопросами на местах, опирались на предсказуемое, устойчивое и гибкое финансирование».
ТАСС: последние новости
Черное море у берегов Крыма похолодает из-за перемещения воды от краснодарских берегов Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси Кузнецова: право обоих многодетных родителей на льготы могут ввести федеральным законом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»61
Чехова едва прикрыла грудь руками14
«Страхолюдины»: Бородина высказалась о поклонниках8
Что нужно знать о типах ягодиц2
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией55
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение