СБ ООН принял резолюцию, призывающую к защите детей во время вооруженных конфликтов

ООН , 9 июля. / ТАСС /. Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник единогласно принял резолюцию 2427 по мерам защиты детей во время вооруженных конфликтов. Резолюция была предложена Швецией, председательствующей в СБ в июле.

Согласно тексту документа, СБ призывает «обеспечивать комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях».

Совбез также призывает все стороны конфликтов «обеспечивать безопасный, своевременный и беспрепятственный гуманитарный доступ к детям» и «решительно осуждает нападения и угрозы нападения, которым подвергаются школы или больницы», говорится в резолюции.

Кроме того, в документе Совбеза содержится призыв всем государствам рассмотреть в качестве наказания для детей, связанных с вооруженными группами, «реабилитацию и реинтеграцию детей» в качестве альтернативы тюремному заключению.

"Благодаря резолюции, которую только что принял Совет, участники процесса защиты детей получают политическую поддержку для взаимодействия со сторонами конфликта на ранних этапах, поэтому это историческая веха к тому, чтобы нарушения против ребенка остались в прошлом", — отметила в своем докладе специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам о положении детей и вооруженных конфликтах Виржиния Гамба.

"Более 10 тыс. детей официально были освобождены из рядов вооруженных сил или групп в прошлом году", — указала она. «Тем не менее многие дети, которые раньше были связаны с конфликтущими сторонами, живут в условиях особой уязвимости, — добавила Гамба. — Требуется обеспечить, чтобы те, кто занимались этими вопросами на местах, опирались на предсказуемое, устойчивое и гибкое финансирование».