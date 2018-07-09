Совбез ООН принял резолюцию по защите детей в вооруженных конфликтах

" (Совбез — ред.) решительно осуждает все нарушения применимых норм международного права, связанные с вербовкой и использованием детей сторонами в вооруженном конфликте, а также с их повторной вербовкой, убийством и калечением, изнасилованиями, похищениями, нападениями на школы и больницы и воспрепятствованием сторонами в вооруженном конфликте гуманитарному доступу", — говорится, в частности, в резолюции.

Резолюция также призывает государства и саму ООН обеспечить «комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях».

Кроме того, Совбез в резолюции «признает, что серьезные ущемления и нарушения прав человека или нарушения норм международного права, в том числе в отношении детей, могут быть заблаговременным сигналом, предупреждающим о возможном сползании к конфликту или эскалации конфликта, а также одним из проявлений его последствий».

Спецпредставитель генсека ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба заявила в ходе заседания, что участники процесса защиты детей, благодаря этой резолюции «получают политическую поддержку для взаимодействия со сторонами конфликта на ранних этапах и это историческая веха, которая приведет к тому, что нарушения прав детей останутся в прошлом».

Она напомнила, что в 2017 году более 10 тысяч детей погибли или остались искалеченными в ходе вооруженных конфликтов, а более 8 тысяч были завербованы в боевики или использованы как бойцы.