Лимузинские коровы напали на троих детей в Башкортостане

Стадо коров лимузинской породы напало на трех детей в Туймазинском районе Башкортостана. Несовершеннолетние гуляли с собакой неподалеку от места выпаса скота и напугали животных, сообщает РИА «Новости»

Это случилось вблизи села Япрыково. По предварительной информации, стадо находилось под присмотром пастуха, но это не помешало ему двинуться в сторону детей, которые в итоги получили раны и телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По некоторой информации, возраст двух девочек и одного мальчика не превышает 11 лет. С ними была женщина — мать одного из детей, которая также находится в больнице города Туймазы.

Состояние девочек врачи расценивают как удовлетворительное. Мальчик находится в реанимации, у него зафиксированы ушибы легких и головы, а также сломаны рука и ребра. Пострадавшие рассказали, что на них напало около 20 животных.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что коровы и быки лимузинской породы при рождении весят около 40 килограммов. Племенные производители набирают массу тела до полутора тонн. Животные отличаются своей агрессивностью.

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