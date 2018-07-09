Подростки реабилитационного центра Казани стали жертвами издевательств учителей-уголовников

Подростки, находившиеся в казанском реабилитационном центре «Символ жизни», оказались жертвами уголовников, которые истязали и унижали их. Об издевательствах в реабилитационном центре телеканалу «360» рассказала одна из матерей пострадавших детей Наталья Фадеева

Москвичка Наталья отдала своего сына Даниила 25 августа 2017 года после девятого класса в платную школу в Казани. По ее словам, изначально школа позиционировалась как частная, где есть психологи. Она надеялась, что там ее ребенок будет находиться под наблюдением репетиторов и психологов. Потом выяснилось, что в школу набирают трудных подростков, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

Более того оказалось, что в школе преподают и управляют судимые люди, в том числе по уголовным статьям. В частности, хозяйка центра Елизавета Платонова была фигуранткой уголовного дела по наркотикам.

Платонова также приглашала «к обучению» своего товарища по имени «Гарик», которого разыскивают в Нижнем Новгороде за уголовное преступление. По словам Натальи, детей не только морально унижали, но также применяли физическое насилие, обливали ледяной водой.

«Мне хотелось, чтобы у ребенок не просто ходил на занятия на занятия, но чтобы были репетиторы. Нам очень дорого эта школа обошлась. У моего ребенка были поведенческие проблемы, но сейчас я не могу узнать его. Я и в страшном сне не могла представить, что могло произойти, что это возможно. Мне вернули практически уголовника, который со стеклянными глазами бросается в драку», — призналась Наталья.

Женщина заявила, что в результате издевательств подростки испытывали панический страх. Узнать о том, что на самом деле творилось за стенами реабилитационного центра было практически невозможно. Она забила тревогу после того, как ее сын пыталась покончить жизнь самоубийством. При этом правоохранительные органы оказывать помощь не особо стремились.

«В первый раз, когда я приехала за ребенком было пол третьего ночи. Это произошло с 3 на 4 июня. Я сообщила, что 24 подросткам угрожает опасность. Написала заявление. Спустя 40 минут заспанный участковый, еле отыскав адрес, пришел и сказал: «Ну, че у вас тут?» Меня даже дознаватель не вызвал», — рассказала Наталья.

Она также обращалась в прокуратуру следственный комитет . Однако все попытки обратить внимание к проблемам в центре оказались тщетными. Женщину пытались выставить сумасшедшей. Дело сдвинулось с места после того, как к Наталье начали присоединяться другие родители и их дети.

«Я была одна и им это было выгодно. Когда ко мне начали присоединяться другие родители, эта версия отпала сама собой. Они начали пытались как-то иначе действовать, потому что признать несколько родителей сумасшедшими было уже не так просто».

Сын Натальи, в свою очередь, оказался последним из подростков, согласившихся дать показания. Это случилось только после того, как мать показала сообщения с угрозами от действующего директора Геннадия Поповича, который проходит реабилитацию от наркозависимости. Мужчина угрожал лишить Наталью ее родительских прав.

Однако полностью убедиться в своей правоте Наталье помог один из сотрудников центра, которая подтвердила все страхи женщины, прислала статьи.

«Через 10 минут после разговора я села в машину, и в чем была поехала. По дороге я позвонила в центр и сообщила, что заберу ребенка в течение пяти минут после того, как позвоню в дверь и, что если я буду стоять дольше, я за себя не отвечаю».

Ранее сообщалось, что москвичка Виктория стала жертвой директора казанского реабилитационного центра для наркозависимых «Освобождение». Угрозами мужчина склонил ее к сексу.