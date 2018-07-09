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Молодым мамам в Нижнем Новгороде помогут заработать
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Молодым мамам в Нижнем Новгороде помогут заработать 

nn.ru 21 минуту назад
Фото: nn.ru
Создатели проекта хотят помочь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком или имеющим малолетних детей в возрасте до 14 лет, зарабатывать. Проект «Мама может все!» — это и образовательные программы, и бесплатный коворкинг (от англ. сo-working — «совместная работа»), удаленные рабочие места.
Первая в нашем городе бесплатная коворкинг-площадка предоставляет помещение, технику и квалифицированного воспитателя, который присмотрит за детьми. В это время мамы могут участвовать в мероприятиях проекта — работать, учиться, начать новое дело или развивать существующие бизнес-идеи.
Мамы совсем маленьких детей могут учиться дистанционно и — что немаловажно — круглосуточно. Женщины могут бесплатно пройти подготовку по различным программам профобучения: курсы по управлению персоналом, бухгалтерии, госзакупкам, компьютерной графике и дизайну, SEO оптимизации и SMM менеджменту, организации малого бизнеса и другим. Также проект предлагает очные практикумы, вебинары по продажам.
Мамы, стремящиеся к созданию или развитию своего дела, получат и новые знания, и организационную поддержку через работу Интернет-магазина.
Чтобы стать участницей проекта, нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку из личного кабинета (вкладка «Обучение») или через группу ВКонтакте ОБУЧЕНИЕ — РАЗВИТИЕ — РОСТ.
Более детальную информацию можно получить по телефону: (831) 214 89 09, +7 920 000 97 17.
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