Ещё
Детский омбудсмен Карелии предложил создать совет отцов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский омбудсмен Карелии предложил создать совет отцов 

Rambler News Service 13 минут назад
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев предложил создать совет отцов, который займется продвижением идеи ответственного отцовства и усиления роли мужчины в воспитании детей и сохранении семейных традиций, пишет Karelinform.ru.
«Сегодня, к большому сожалению, роль отца в воспитании детей, идея ответственного отцовства не является в обществе безусловной духовной и нравственной ценностью. Это очевидно даже на уровне государственной политики: есть программы защиты материнства и детства, но нет программы поддержки отцовства. Есть юридически закрепленное понятие «мать-одиночка», но нет аналогичного, предусмотренного законодательством понятия «отец-одиночка». Таким образом, мужчины, которые одни воспитывают детей, не могут рассчитывать на меры поддержки», — сказал Сараев в ходе круглого стола «Сотрудничество в интересах Карелии».
«В обществе сложился стереотип, что воспитанием детей должны заниматься в основном женщины. Между тем без активного участия отцов в воспитательном процессе сложно сформировать у мальчиков модель достойного мужского поведения в семье и обществе, а у подрастающего поколения в целом — представление о том, какой должна быть крепкая, дружная семья», — добавил он.
Rambler News Service: последние новости
Власти Анапы запретили купаться в море Минздрав не зафиксировал «вымывание» с рынка дешевых лекарств Реанимационные отделения московских больниц открыли для посещения родственников
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»61
Чехова едва прикрыла грудь руками14
«Страхолюдины»: Бородина высказалась о поклонниках8
Что нужно знать о типах ягодиц2
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией55
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение