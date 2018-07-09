Детский омбудсмен Карелии предложил создать совет отцов

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев предложил создать совет отцов, который займется продвижением идеи ответственного отцовства и усиления роли мужчины в воспитании детей и сохранении семейных традиций, пишет Karelinform.ru

«Сегодня, к большому сожалению, роль отца в воспитании детей, идея ответственного отцовства не является в обществе безусловной духовной и нравственной ценностью. Это очевидно даже на уровне государственной политики: есть программы защиты материнства и детства, но нет программы поддержки отцовства. Есть юридически закрепленное понятие «мать-одиночка», но нет аналогичного, предусмотренного законодательством понятия «отец-одиночка». Таким образом, мужчины, которые одни воспитывают детей, не могут рассчитывать на меры поддержки», — сказал Сараев в ходе круглого стола «Сотрудничество в интересах Карелии».

«В обществе сложился стереотип, что воспитанием детей должны заниматься в основном женщины. Между тем без активного участия отцов в воспитательном процессе сложно сформировать у мальчиков модель достойного мужского поведения в семье и обществе, а у подрастающего поколения в целом — представление о том, какой должна быть крепкая, дружная семья», — добавил он.