Заводная Пугачева в морщинах вызвала восторг

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев выложил старое фото, сделанное в Латвии. «БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ!.. Пару лет назад в Юрмале… Лайма зажигает!.. 💃🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — написал артист.

На фото Игорь Николаев, Алла Пугачева и Максим Галкин сидят за столом, а их развлекают музыканты. Лайма Вайкуле, видимо, не удержавшись, пустилась в пляс. Многочисленные подписчики пришли в восторг. «Красиво», «Суперрррр🤩», «Люблю смотреть на Аллу, веселую, заводную и привлекательную шутницу!», «Пусть таких дней будет еще много, и прекрасных людей рядом!», «Вы замечательные, просто нет слов», «У Вас артистов каждый день 🎉 праздник. Так и держать», — осыпали артистов комплиментами поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто высказал критические отзывы о фото. В частности, Николаеву досталось за то, что он выложил снимок, на котором Пугачева получилась не очень хорошо. «Все морщины показал… Ладно бы, свои, а то ведь Примадонны.. Зачем?», «Алла тут не очень…», «Главное, он красавец, а что другие — нет, неважно», — высказались критиканы.

А кто-то и вовсе указал на ошибку Игоря Николаева в подписи. «Не пару лет назад, а 4 года:) это июль 2014:)» — заявил эксперт. Кстати, в нынешнем году Примадонна отказала всем, кто хотел видеть ее на своих юбилеях или творческих вечерах. Обычно в это время Пугачева отдыхала в Юрмале, где снимала виллу. Но на сей раз предпочла отдохнуть с семьей на одном из европейских курортов.