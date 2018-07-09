«Она просто устала»: подростки рассказали, что толкает их на смерть

Каждый год, как правило, по осени и весне страну захлестывают все новые и новые известия о добровольном уходе из жизни десятков подростков. Сколько бы власти и родители ни винили в детских смертях «синих китов» и различные группы в Интернете и сколько бы ни кидали все силы на борьбу с ними, кардинально от этого ничего не меняется. Россия по-прежнему продолжает занимать ведущее место в мире по таким трагедиям. Так, может быть, причина того, что нашим детям проще умереть, чем жить, кроется все-таки в чем-то другом?

Мы попытались разобраться в этом вопросе вместе с самими подростками, близкими и друзьями ребят, пытавшимися добровольно уйти из жизни, а также со специалистами, много лет посвятившими изучению данной проблемы.

Во всем мире добровольный уход из жизни является одной из 10 самых распространенных причин, приводящих к смерти граждан. Каждый день накладывают на себя руки около 3 тысяч человек — в год это около миллиона жителей планеты.

Наибольшее количество добровольных смертей регистрируется среди подростков и молодежи. Именно по показателям детской и подростковой смертности Россия последние годы занимает одно из первых мест в Европе. При этом статистка фиксирует лишь явные случаи добровольного ухода из жизни — в действительности в нашей стране их может оказаться намного больше. К тому же на один реализованный случай суицида приходится десятки неудавшихся. Только в Москве в месяц происходит 90–120 подобных попыток, то есть ежедневно врачи получают обращения по поводу такой ситуации с 3–4 детьми.

Статистика Генеральной прокуратуры говорит о том, что в большинстве случаев причинами добровольного ухода из жизни детей и подростков остаются неразделенная любовь, конфликты и непонимание в семье, в школе, а также черствость окружающих (62%). Кроме того, 10% детей прощаются с жизнью из-за психических заболеваний, 1,5% — из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками и лишь около 1% — под влиянием опасных групп в Интернете. Помимо этого специалистами установлено, что лишь у 10% детей и подростков желание расстаться с жизнью реально — для остальных это лишь крик о помощи, отчаянная попытка в конце концов достучаться до окружающих хотя бы таким способом.

«Отношение взрослых выматывает морально»

В апреле в Москве нашли тело 14-летней школьницы. Смерть девушки пролила свет на состояние подростков перед добровольной гибелью, а также на возможные причины, толкающие их на этот шаг. Погибшая Катя (все имена изменены) оставила после себя 55-страничный дневник. Об этой истории наша газета уже рассказывала в материале «Последний день моей жизни». В записках школьницы большое внимание уделялось лучшей подруге погибшей, 14-летней Кристине, отъезд которой в другой город отчасти стал отправной точкой для последующих трагических событий.

Нам удалось связаться с Кристиной. Мы поговорили с девушкой и выяснили, что мысли о смерти достаточно часто посещают большинство подростков, и виной тому — окружающий мир.

— Кристина, то, что случилось с Катей, стало для вас неожиданностью? Как вы думаете, почему она не смогла найти другого выхода?

— Боретесь с детскими смертями? А надо бы бороться с системой воспитания. Если бы родители обращали чуть больше внимания на своих детей, видели бы в них людей, все было бы гораздо лучше. И это сейчас даже не о Катином случае. Тут важно не просто понимание и любовь, а уважение как к человеку. Взрослые, увы, не могут уважать детей. Человек просто устал от этого мира (имеется в виду Катя. — C. Ц.). Вот и все. Поймите же, здесь нет «обычных» причин. Проблема даже не в родителях, не во мне, не в заскоках. Просто она устала и не дотерпела до того момента, когда мы снова смогли бы быть рядом.

— Может быть, все-таки были причины, приведшие к этой усталости, в школе, семье?..

— А может, просто мир стал хуже? Сколько стереотипов, по которым мы живем! Всем на всех плевать. И добрые люди — это исключение, а не правило. Всем на всех плевать. Вот по этому принципу мы и жили. Взрослым плевать на детей. Друг на друга. Поэтому Катя и старалась помогать другим. Без фанатизма, но все же. Если идет бабушка с тяжелой сумкой, то надо помочь. Можно ходить и угощать людей печеньем… И не виновата школа. У нас не было отморозков. Люди иногда совершают ошибки, но это не главное. Угнетает глупость людей, их неумение задуматься над простыми вещами. Неумение говорить друг с другом, слышать друг друга. Нежелание развиваться и многое другое. Печальная картина складывается из мелочей, а Интернет лишь показывает больше, чем можно было узнать ранее.

— Какие конкретно вещи в поведении взрослых не нравились вам с подругой?

— Взрослым кажется, что раз ты не прожил энное количество лет, то ты совсем глупый и не понимаешь ничего. И вместо того чтобы разговаривать, они начинают запрещать и ругаться. Это выматывает морально. И в конце концов каждый сам решает, что ему делать. Вот и все. Именно поэтому не стоит заводить детей, если нет понимания того, как долго и сложно придется работать. Лучше пять раз поговорить с ребенком по душам, чем потом поссориться десять раз. С ребенком, с подростком придется работать. Долго и кропотливо. А пока процветает стереотип, что «ребенок нужен, чтобы в старости принести стакан воды», ничего путного не получится.

И еще насчет несовершенства нашего мира. В семье у Кати все время происходили ссоры, отец пил. У меня нет отца, с матерью сложные отношения. У моей подруги отец и мать хоть не в разводе, но не живут вместе и вообще мало общаются. Так же было и у моего одноклассника. У еще одной моей подруги умерла мать, когда ей было шесть, а отец, женившись на другой, отправил девочку жить к бабушке с дедушкой. У кого-то неполная семья, у кого-то — крупные ссоры и недопонимания. Низкий заработок семьи. В этом мире полно пренеприятнейших вещей…

Не умереть, а спрятаться от жизни

Александр ДЕБОЛЬСКИЙ, детский врач-психиатр, кандидат медицинских наук, уже много лет занимается изучением детей с суицидальным поведением. По мнению специалиста, в большинстве случаев главная причина желания подростка уйти из жизни кроется в семье, просто родители не хотят признавать этого. Именно поэтому сами взрослые придают такое значение различным «группам смерти» и их влиянию на вероятность того, что подросток может захотеть расстаться с жизнью.

— Чтобы разобраться в природе подросткового желания уйти из жизни, в первую очередь нужно четко понимать, что для детей это не стремление к смерти как таковой, а способ уйти от страшной жизни, избавиться от обстоятельств, которые по разным причинам ребенок не может больше терпеть, — объясняет Александр Михайлович. — При этом основными травмирующими обстоятельствами для подростка вполне может быть не нищета или пьянство родителей, а отсутствие понимания и доверия в совершенно обычной и благополучной в глазах окружающих семье. Ребята, у которых изначально не были сформированы доверительные и теплые отношения с близкими, намного больше рискуют при определенных обстоятельствах прийти к состоянию, когда смерть будет казаться единственным приемлемым выходом из замкнутого круга.

Суть проста: по мере взросления ребенка он начинает больше действовать самостоятельно, вне семьи. Допустим, школьная компания подростка по каким-то причинам не принимает, других близких друзей тоже нет, при этом дома всех интересует только внешнее благополучие ребенка, а не то, что он чувствует. Все это, наложенное на гормональную перестройку, которая происходит во время взросления, вполне может вызвать сильнейший стресс, а в некоторых случаях — даже закончиться фатально.

ИЗ ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛИСТА: 16-летняя Лена из Рязанской области всегда считалась светлым и жизнерадостным ребенком, душой компании, да и проблем с учебой у девушки не наблюдалось. Ее семья ничем не выделялась на фоне окружающих: родители жили вместе, неплохо зарабатывали, растили двух дочерей. Смерть девушки стала для близких и всех знавших эту семью настоящим шоком: казалось бы, в данной ситуации уж совсем ничего не предвещало беды. Однако после просмотра записей Лены в соцсетях выяснилось, что последние месяцы она состояла в так называемой группе смерти, где подростки обсуждали бессмысленность жизни и способы проститься с ней. Естественно, родители стали обвинять в трагедии Интернет, причем даже развернули кампанию в прессе и научной среде, чтоб привлечь внимание к проблеме.

— Я познакомился с этой семьей на одном из круглых столов, посвященных проблеме детского суицида, — вспоминает Дебольский. — Мой вопрос, уверены ли они, что вступление в «группу смерти» стало причиной, а не следствием того, что их дочь решила расстаться с жизнью, родители встретили в штыки. Мы долго общались, и они мне упорно доказывали, что никаких других оснований у Лены просто не могло быть. Однако в разговоре выяснилось, что теперь у них начались проблемы с младшей дочерью, которой на тот момент исполнилось 13. После смерти сестры девочка замкнулась в себе, а недавно у нее на руке они заметили характерные порезы. В конце концов они привели ребенка ко мне на прием, и через несколько посещений она раскрылась.

Выяснилось, что в семье было далеко не все гладко, родители часто ссорились, но по-тихому, без скандалов, поэтому об этом мало кто знал. И еще за год до своей смерти старшая сестра делилась с младшей, что не видит смысла в этой жизни, если люди все равно не могут быть счастливы. Вот и получается, что отправной точкой трагедии в данной истории стал совсем не Интернет: девушка пришла в «группу смерти» из-за нежелания жить, возникшего ранее. К сожалению, родители это так и не осознали. В реальности у нас около 70% родителей не интересуются тем, что происходит в душе у их ребенка…

ИЗ ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛИСТА: 15-летняя Инна с ранних лет была гордостью мамы и папы — заканчивала музыкальную школу и была одной из лучших учениц в балетной студии. Родители прочили девочке будущее звезды и были свято уверены, что в скором времени все их труды по воспитанию и обучению дочери окупятся с лихвой. Однажды девушка не ответила на традиционный звонок матери после занятий. Взволнованная женщина поспешила с работы домой — там она застала Инну в бессознательном состоянии. К счастью, медикам удалось спасти подростка.

— Это история со счастливым концом: девушку удалось спасти, после лечения она живет нормальной жизнью, насколько я знаю, сейчас осуществила свою мечту и поступила в институт на ветеринара, — говорит психиатр. — Но также это пример того, что большинство суицидов и суицидальных попыток происходят в так называемых благополучных семьях, где родители опекают детей и вроде бы желают им счастливого будущего.

В случае с Инной родители сильно давили на нее, не интересовались, что хочет сама девушка, а заставляли ее выполнять выстроенный ими план, который для нее был совсем не тем, о чем она мечтала в жизни. При этом другой бы подросток в подобной ситуации мог бы просто взбунтоваться, отказаться делать то, что требуют родители. Но в силу особого психического склада Инны, ее ранимости, склонности к чувству вины и впечатлительности она нашла другой выход… При этом подобные дети даже не попытаются говорить о своих намерениях с близкими или как-то намекать на них. Им искренне кажется, что такие разговоры могут расстроить родных даже больше, чем собственно гибель их ребенка. В этом парадокс и трагедия подросткового суицида — и причина того, что это событие становится полной неожиданностью для семьи.

Нет сил больше ждать…

26-летняя Наталья не понаслышке знает, что такое путь к добровольной смерти. 10 лет назад девушка пыталась уйти из жизни, но ее удалось чудом спасти врачам.

— Безусловно, взрослым до конца понять, что чувствует 16-летний подросток, очень и очень сложно, — объясняет Наталья. — Я помню — эти ощущения были сильнее меня. Нас с братом-двойняшкой мама воспитывала одна, в определенные годы ей было очень тяжело, приходилось работать на двух работах, чтобы прокормить нас. Естественно, времени и сил, чтобы говорить по душам, у нее практически не было. При этом маму я очень любила и старалась всеми силами поддержать ее. А потом как-то неожиданно меня накрыло, как снежной лавиной: в 14 лет мальчик, который мне нравился, стал гулять с моей подругой — в результате я потеряла обоих и забросила учебу. С каждым днем мне захлестывало чувство отчаяния и вины перед мамой за то, что я такая никчемная, что наверняка завалю выпускные экзамены и не поступлю в вуз. Постепенно я пришла к мысли, что без меня всем станет лучше. То есть маме нужно будет меньше работать, одноклассников я перестану раздражать, учителям не будет стыдно за мои результаты… Сейчас это кажется глупым и смешным, а тогда было вполне реальным. Только потом, когда меня откачали и со мной почти год работали врачи, я осознала, что находилась в болезненном состоянии. Кто-то страдает близорукостью, у кого-то в детстве еще какие-то болячки, а вот со мной случилась депрессия…

По данным исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о смертности подростков от самоубийств, в России средний показатель суицидов среди этой группы более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире. В первую очередь это связано с тем, что в развитых западных странах депрессией страдает не более 5% подростков, а в России — около 20%. При этом мысль о самоубийстве хотя бы раз возникала у 45% российских девушек и у 27% юношей.

Ученые полагают, что 92% самоубийств российских подростков так или иначе связаны с неблагополучием в семье (жестокое обращение, непонимание, конфликты, алкоголизм взрослых).

В связи с этим авторы исследования приходят к выводу, что единственный путь к снижению количества суицидов для государства — это профилактика кризисов в семье, своевременная социальная и психологическая поддержка особо уязвимым подросткам.

Данное исследование было проведено уже семь лет назад, но статистика смертности подростков за это время значительно не изменилось. По мнению специалистов, это связано с тем, что эффективные меры борьбы с детской смертностью от суицидов в нашей стране до сих пор не приняты. Власти предпочитают вести «охоту на ведьм», а спасение утопающих по-прежнему остается делом самих утопающих.

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