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Житель Китая спас от смерти ребенка
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Житель Китая спас от смерти ребенка 

360tv.ru 1 час назад
Пожилой мужчина спас ребенка, который вылез из окна многоэтажного дома в Китае. Видеозапись позже опубликовали в Сети, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Лю Синчжао сначала хотел предупредить о случившемся родителей ребенка. Когда 60-летнему мужчине никто не открыл дверь, он решился на героический поступок. Местные жители также растянули под окнами простыню, чтобы в случае падения малыша, спасти его. Позже родители и бабушка «скалолаза» поблагодарили отважного китайца.
Шесть человек заблудились или получили травмы за неделю в горах под Севастополем. Информацию подтвердил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александр Веселков.
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