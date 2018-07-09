Центр волонтеров поможет быстрее найти юных горожан

В понедельник, 9 июля, в Национальном центре помощи пострадавшим и пропавшим детям на улице Дубининской, 53, открылся уникальный Ситуационный центр, не имеющий аналогов в мире.

Идея создания Ситуационного центра появилась у волонтеров давно.

Команда считает, что новейшие технологии должны применяться для оказания помощи людям. И если этими средствами будут пользоваться добровольцы, которые посвящают всю свою жизнь этим задачам, в нашей стране будет больше спасенных детей и стариков. Волонтеры уже получили первые позитивные результаты от работы Ситуационного центра: несколько детей были найдены буквально за считаные часы.

Тестовый поиск трех ребятишек Национальный центр организовал еще в ноябре прошлого года. Один из пропавших — мальчик с синдромом Дауна — ушел из дома. Волонтеры отследили его маршрут, нашли в парке и доставили в отделение полиции. А на днях с помощью камер наблюдения сотрудники центра отыскали маленького колумбийского болельщика, потерявшего родителей на Никольской улице столицы.

— Сейчас Ситуационный центр оборудован самой современной технической аппаратурой, что стало возможно благодаря гранту мэра столицы, — сообщила «ВМ» председатель Попечительского совета центра Елена Мильская. — Например, его специалисты смогут оперативно использовать в розыске детей камеры видеонаблюдения и подключать к поиску тренированных волонтеров.

По данным Министерства внутренних дел, почти восемь тысяч детей в прошлом году объявлены в розыск. В большинстве случаев полицейские находят беглецов в течение нескольких дней. Но, к сожалению, остались не найденными 1064 ребенка.

— Ситуации, когда дети не возвращаются домой, бывают разные, — говорит председатель Общественного пункта охраны порядка Басманного района Вячеслав Плотников . — Бывает, что ребенок потерялся случайно, когда родители отвлеклись на улице. Иногда дети специально уходят из дома из-за конфликта с родителями. Но встречаются подростки, которых тянет путешествовать или склонных к совершению преступлений. Последняя категория самая сложная — здесь больше всего не найденных несовершеннолетних. Надеюсь, благодаря Ситуационному центру количество возвращенных родителям детей удастся увеличить. В 2016 году в Национальный центр поступило 45 тысяч обращений о пропаже детей. Приятно, что явная тенденция к их уменьшению уже прослеживается.

В открытии Ситуационного центра участвовали волонтеры территориальных подразделений Национального центра более чем из 45 регионов нашей страны.

После этого они сразу включились в работу II Всероссийского съезда волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: современные технологии и практика. Они обсудили проблемы, которые возникают в ходе операций по поиску детей.

В ходе мероприятия заместитель руководителя Российского университета спецназа Александр Коровин презентовал программу по обучению волонтеров на базе этого вуза, где разработали специальный курс обучения волонтеров.

Их научат пользоваться спутниковыми телефонами и навигаторами, выживать в различных, в том числе экстремальных, условиях. Здесь же проведут подготовку кинологов и водолазов.

— Период обучения будет длиться 14 дней. После его завершения участникам выдадут сертификаты. На их основании выпускники курсов смогут передавать полученный опыт и в регионах, — прокомментировал Александр Коровин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Главное в вопросах поиска детей — это оперативность. Каждая потерянная минута — громадный риск для ребенка. Поэтому мы поддерживаем региональные поисково-спасательные отряды, обучаем волонтеров и оснащаем их современным оборудованием и техническими средствами.

КСТАТИ

Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в декабре 2014 года, а благодаря реализации указа президента России «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» у него появились подразделения в регионах.

ЦИФРА

30 тысяч обращений о пропаже детей зафиксировано в 2017 году в Национальном центре, который располагается по адресу: улица Дубининская, 53.