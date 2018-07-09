Ксения Собчак рассказала, почему перестала скрывать сына от недоброжелателей

@xenia_sobchakКсения Собчак рассказала, почему перестала скрывать сына от недоброжелателейСовсем недавно Ксения Собчак (36) категорически отказывалась сниматься с сыном и выкладывать его фотографии в соцсети. Более того, экс-кандидат в президенты РФ возмущалась посторонними людьми, которые пытались исподтишка сделать снимки ее сына, например, в бизнес-классе самолета. По мнению Собчак, такое поведение недопустимо. Да и закон запрещает снимать несовершеннолетних детей для публикации без разрешения родителей.

Но по мере взросления сына Ксения изменила свое мнение. В микроблоге Собчак стало чуть больше фотографий полуторагодовалого Платона. Чаще всего журналист не показывает лица сына, но стала куда охотней рассказывать о нем. В недавнем интервью Ксения призналась, что перестала ревностно следить, не снимает ли кто Платона тайком: «Он же живой — по улице гуляет, в бассейне плавает. За всеми не уследишь. Я рассчитываю на порядочность людей». Также молодая мама возмущена атмосферой рублевских школ, в которых дети с первого класса обладают дорогими телефонами и приезжают на роскошных авто. По мнению Собчак, таким образом детей сразу ставят «на ложный путь потребления и бесконечного хвастовства». Ксения заверила, что сделает все, чтобы ее сын получил хорошее воспитание и знал цену деньгам.

А тем временем коллега Ксении Собчак подтвердила ее беременность.

@xenia_sobchak