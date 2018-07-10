Чемпионат ползунков прошел в Сочи

35 малышей в возрасте от семи до 11 месяцев поучаствовали в чемпионате ползунков в Сочи. Об этом сообщил «Макс‐Портал».

По условиям конкурса спортсмены не должны уметь ходить, но обязаны быстро ползать.

Дети соревновались на семиметровых дорожках. Родители помогали маленьким спортсменам: заманивали их к финишу. Прикасаться к малышам организаторы не разрешали.

«Такого формата соревнований у нас здесь еще не было. И мы подумали, что здорово было бы такое у нас организовать», — рассказала организатор соревнований Татьяна Кольцова

Победителей выбрали в нескольких номинациях и вручили подарки.

500 детей, среди которых восемь пар близнецов, родились в Сочи с момента начала чемпионата мира по футболу.