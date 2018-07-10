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Чемпионат ползунков прошел в Сочи
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Чемпионат ползунков прошел в Сочи 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
35 малышей в возрасте от семи до 11 месяцев поучаствовали в чемпионате ползунков в Сочи. Об этом сообщил «Макс‐Портал».
По условиям конкурса спортсмены не должны уметь ходить, но обязаны быстро ползать.
Дети соревновались на семиметровых дорожках. Родители помогали маленьким спортсменам: заманивали их к финишу. Прикасаться к малышам организаторы не разрешали.
«Такого формата соревнований у нас здесь еще не было. И мы подумали, что здорово было бы такое у нас организовать», — рассказала организатор соревнований Татьяна Кольцова.
Победителей выбрали в нескольких номинациях и вручили подарки.
500 детей, среди которых восемь пар близнецов, родились в Сочи с момента начала чемпионата мира по футболу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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