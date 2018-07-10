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Министр просвещения РФ рассказала о влиянии новых технологий на учебный процесс
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Министр просвещения РФ рассказала о влиянии новых технологий на учебный процесс 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр просвещения России Ольга Васильева неоднозначно высказалась о влиянии новых технологий и робототехники на учебный процесс. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
«Я убеждена, что без серьезных исследований в области детской физиологии, психологии мы не сможем сказать как будет развиваться мир. Никакой гаджет не заменит учителя. Ни одна цивилизованная страна этого делать даже не пытается. И через 11 лет человек будет таким же, каким он был две тысячи лет назад и каким будет еще через две тысячи лет», — заявила глава ведомства.
Несмотря на то, что новые технологии играют большую роль в учебном процессе, они также развивают компьютерную зависимость, которая мешает нормальному общению и социализации в обществе, добавила Ольга Васильева.
Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова высказалась за запрет компьютерных игр для несовершеннолетних. По ее мнению, это поможет сократить преступность среди подростков.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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