Министр просвещения РФ рассказала о влиянии новых технологий на учебный процесс

Министр просвещения России Ольга Васильева неоднозначно высказалась о влиянии новых технологий и робототехники на учебный процесс. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

«Я убеждена, что без серьезных исследований в области детской физиологии, психологии мы не сможем сказать как будет развиваться мир. Никакой гаджет не заменит учителя. Ни одна цивилизованная страна этого делать даже не пытается. И через 11 лет человек будет таким же, каким он был две тысячи лет назад и каким будет еще через две тысячи лет», — заявила глава ведомства.

Несмотря на то, что новые технологии играют большую роль в учебном процессе, они также развивают компьютерную зависимость, которая мешает нормальному общению и социализации в обществе, добавила Ольга Васильева.