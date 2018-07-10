Каникулы продолжаются!

В нашей средней полосе принято ценить каждый погожий день — особенно летом, особенно в июле: хочется впитать тепло и солнце каждой клеточкой тела. А для детей любого возраста это важно вдвойне: совсем крошечным малышам солнце необходимо для синтеза витамина Д и профилактики рахита, дошколятам теплая погода нужна, чтобы вдоволь набегаться, нагуляться, потом хорошо поесть и завалиться спать без задних ног, школьникам — чтобы наконец-то разогнуться от ежедневного корпения над уроками, а подросткам — чтобы вдоволь наобщаться со сверстниками на лоне природы, поиграть в пейнтбол или волейбол…

Загородные отели для отдыха с детьми в Подмосковье должны иметь хорошую транспортную доступность: так, отель «Фореста Фестиваль Парк» расположен всего в получасе езды от МКАД по Симферопольскому шоссе и на таком же удалении от Домодедово или Подольска. Это значит, что, отправив маму с детьми на отдых, папа и другие родственники, оставшиеся работать в городе, смогут без труда в любой момент приехать и навестить своих близких. При этом и у взрослых будет отличная возможность отдохнуть: в отеле каждый день работает детский клуб с развивающими играми и игрушками, где профессиональные аниматоры будут развлекать ваших потомков, пока вы расслабляетесь в бассейне, спа или салоне красоты. Дети постарше могут каждый день и вечер тусить отдельно от родителей, учась чему-то новому на мастер-классах или отплясывая на мини-диско. Выбирая отель для отдыха с детьми, обращайте внимание на то, как спланирована территория: она должна быть безопасной и относительно тихой: например, в отеле «Фореста Фестиваль Парк» можно снять отдельный коттедж (финский «лесной домик» с большой личной верандой и первозданным лесом вокруг) — здесь ничто не потревожит даже самый чуткий детский сон.

Хороший загородный отель — это место, где ребенок может не только отдыхать, но и гармонично развиваться, выстраивать свои личные взаимоотношения с миром. Именно поэтому в отеле «Фореста Фестиваль Парк» довольно большая территория отведена зоопарку, в котором есть и ослик, и олени, и смешные свинки, и шустрые кролики, и надменный павлин. Животные обитают в комфортных условиях, и ребенок может сколько угодно времени проводить, наблюдая за их повадками, — и учиться доброте. Вот еще несколько причин поехать с детьми в отель «Фореста Фестиваль Парк»:

Здесь есть отличный детский бассейн-«лягушатник», где под присмотром родителей могут развлекаться даже самые маленькие дети. А те, кто постарше, могут научиться плавать под руководством опытного тренера. Ребенок может освоить и персональные, и командные виды спорта — научиться кататься на роликах или велосипеде, играть в волейбол, теннис, гольф и пейнтбол. Дети до 3 лет могут жить в отеле бесплатно (если им не нужна отдельная кровать). Для малышей, которые едят пока только детское питание, во всех комнатах имеются холодильники для его хранения. А для детей постарше в меню ресторана предусмотрены детские блюда.