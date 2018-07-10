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Годовалый ребенок-мигрант предстал перед судом в США
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Годовалый ребенок-мигрант предстал перед судом в США 

Мир24 44 минуты назад
В американском штате Аризона годовалый малыш предстал перед судом по миграционным делам. Мальчик был один, без родителей, сообщает BBC.
Суд рассматривал вопрос, имеет ли право ребенок находиться на территории США.
Во время слушаний ребенок пил из бутылочки, играл в мячик, но под конец расплакался. В результате суд принял решение о его добровольном отъезде из страны. Мальчик должны будут выслать в Гондурас, куда ранее был депортирован его отец.
По словам судьи Джона Ричардсона, рассматривающего дело, ему было не по себе вести процесс и задавать адвокату вопрос о том, понимает ли его подзащитный суть дела.
«Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции», — сказал он.
Кроме того, в суде также рассматривали дела еще нескольких детей. Один из них в ответ на вопрос о возрасте показал пять пальцев.
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