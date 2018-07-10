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В США годовалый ребенок добровольно согласился переехать в Гондурас
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В США годовалый ребенок добровольно согласился переехать в Гондурас 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В штате Аризона (США) перед судом по миграционным делам предстал годовалый ребенок. Как сообщает «Би-Би-Си», во время слушаний мальчик был один, пил из бутылочки и играл с мячом, а под конец процесса громко расплакался.
Суд рассматривал право ребенка находиться на территории США. В итоге было принято решение о его добровольном отъезде из страны, которое дает властям возможность отправить его в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка.
Во время процесса судья Джон Ричардсон заявил, что ему невероятно тяжело скрыть смущение, когда приходится спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела. «Только если не предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции», — отметил он.
В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей.
В июне редакция журнала Time поместила на обложку коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США Дональда Трампа. Изображение сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку».
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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