В США перед судом предстал годовалый малыш

В штате Аризона перед судом предстал ребенок, сообщает "Би-би-си" . Во время слушаний по миграционным делам годовалый малыш был один. Рядом не было ни родителей, ни опекунов.

Пока американский суд рассматривал его право находиться на территории США, мальчик пил из бутылочки и играл с мячиком.

Сообщается, что в конце процесса ребенок расплакался. Суд принял решение о его добровольном отъезде из страны. Документ дает право выслать малыша в Гондурас, куда был депортирован его отец.

Дело рассматривал судья Джон Ричардсон . По его словам, ему было неприятно вести процесс и постоянно спрашивать адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

"Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции", — рассказал судья.

Известно, что перед судом предстали еще несколько детей. Один даже смог показать пять пальцев в ответ на вопрос о возрасте.

Две тысячи детей были изолированы от своих семей с 19 апреля по 31 мая из-за миграционной политики Дональда Трампа

Позднее американский президент подписал указ о прекращении разлучения семей.