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Дочь Ольги Рапунцель похожа на отца
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Дочь Ольги Рапунцель похожа на отца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга и Дмитрий до рождения ребенка на свет любили делиться совместными снимками в микроблогах, они фиксировали буквально каждый свой шаг. Но с появление ребенка пара перестала жить напоказ, они стали гораздо реже публиковать фотографии и рассказывать о том, что с ними происходит.
Недавно пара крестила малышку и после этого события звездные родители практически одновременно опубликовали в микроблогах снимок дочери. «Познакомьтесь, моя любимая доченька Василиса. Наш Василечек волшебный цветочек. Мы очень любим тебя», — подписала совместную фотографию с девочкой Ольга.
Поклонники принялись обсуждать, на кого похожа девочка. И пришли к выводу, что малышка — копия звездный отец. Малышка действительно сейчас больше похожа на папу, чем на маму, но, как известно, дети до года меняются ни один раз.
Ольга Рапунцель быстро пришла в форму после родов. За время беременности звезда «Дома-2», кажется, ни в чем себе не отказывала: как говорится, ела за двоих. А сразу появления малышки на свет она не побежала в спортзал. Похоже, Рапунцель повезло с наследственностью.
Фото: Instagram
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