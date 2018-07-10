Забавное видео про то, как дети учатся кататься на велосипеде

Прежде чем виртуозно научиться крутить педали, приходится не один раз упасть. Смотрите, как эти дети не сдаются.

Лето в самом разгаре, пора заняться по-настоящему летними видами спорта. Недавно мы вам показывали, как малыши и их старшие товарищи делают первые шаги в спортивной гимнастике. Но если этот спорт выбирает не каждый ребенок, то учатся кататься на велосипеде практически все.

А вы помните, как учились крутить педали? Вряд ли у кого-то этот путь был легким и беспрепятственным, и мы готовы поспорить, что без шишек и синяков не обошлось.

В этом видеоролике вы увидите, как дети с большим упорством и желанием учатся кататься на велосипеде. Этот важный этап в жизни каждого ребенка родители решили снять на видео и поделиться с подписчиками в Сети.

Включайте скорее видео, и вы и увидите, какими непростыми, но очень веселыми со стороны могут быть эти велотренировки.