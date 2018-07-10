«Я кормлю грудью и я заболела. Как быть?»

К сожалению, невозможно не болеть весь период грудного вскармливания. У кого лечиться, как лечиться и можно ли совмещать лечение и кормление ребенка? Объясняет Полина Лыкова, врач-специалист по грудному вскармливанию, IBCLC.

Что делать, если что-то беспокоит?

При любом недомогании — обращаться к врачу. Уточните, умеет ли доктор работать с кормящими.

Если услышите, что после года кормить не нужно/вредно, что можно прекратить кормить на время и давать смесь из бутылки, что неважно, какое питание получает малыш — скорее всего, вы столкнулись с доктором, не поддерживающим грудное вскармливание.

Тогда можно попросить назначить лечение, которое бы назначили для тех, кто не кормит грудью. А потом проверить каждый препарат на совместимость с грудным вскармливанием.

Если у вас хроническое заболевание, которое вы лечите постоянно — обсудите с лечащим врачом тактику. Не всегда нужны медикаменты, иногда есть возможность обойтись другими способами лечения или отложить прием лекарств.

Некоторые препараты можно использовать в разных формах (например, местно или в ингаляциях), уменьшая системное воздействие, в том числе, проникновение в молоко.

Попросите у доктора несколько вариантов лечения и несколько разных препаратов, которые он назначает при таком же, как у вас заболевании. Обсудите продолжительность лечения — можно ли его отложить или сократить.

Иногда есть смысл получить второе и даже третье мнение.

К сожалению, невозможно не болеть весь период грудного вскармливания. У кого лечиться, как лечиться и можно ли совмещать лечение и кормление ребенка? Объясняет Полина Лыкова, врач-специалист по грудному вскармливанию, IBCLC.

Стоимость клинических испытаний на беременных и кормящих очень высока. К сожалению, не всегда фармкомпании считают целесообразным тратить средства на это. Где проверить совместимость препаратов и кормления — http://e-lactancia.org — ресурс испанских педиатров, поддерживающих грудное вскармливание https://toxnet.nlm.nih.gov/ — ресурс американской национальной медицинской библиотекиhttps://www.infantrisk.com — ресурс техасского университета, в котором работает профессор Томас Хейла. Доктор Хейл занимается вопросами приема лекарственных препаратов во время беременности и кормления.

Как понять, можно ли принимать препарат?

Если средство применяют у новорожденных и беременных — с большой долей вероятности его можно принимать и кормящим.

Если мать принимает какое-то лекарство, к ребенку попадает малая часть вещества. Обычно речь идет о десятых долях вещества. Ни один педиатр не возьмется лечить ребенка через молоко матери — именно потому, что через молоко попадает ничтожное количество препарата.

Что делать, если лечение несовместимо с кормлением?

В очень редких случаях матерям действительно приходится прерывать грудное вскармливание — при лечении злокачественных опухолей, аутоиммунных заболеваний некоторых способах диагностики с радиоизотопами.

Не обязательно прекращать кормить, в большинстве случаев можно выждать некоторое время

Пока вы не кормите, продолжайте сцеживаться — каждые 3 ч, и днем, и ночью — для поддержания лактации. Если препарат действительно не совместим с кормлением, сцеженное молоко придется вылить.

Если тот, кто ухаживает за ребенком, готов поддержать вас в желании кормить грудью, обсудите, как докармливать малыша — из чашки, ложки, специальных приспособлений

Считается, что препарат выводится полностью, когда пройдет 5 периодов полувыведения. Данные о периоде полувыведения должны быть в инструкции к препарату или в медицинских справочниках.

Берегите себя и будьте здоровы!