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Прохожие пледом поймали ребёнка, сорвавшегося с седьмого этажа
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Прохожие пледом поймали ребёнка, сорвавшегося с седьмого этажа 

Авторадио 1 час назад
Инцидент произошел в Минске. Мама пятилетнего мальчика оставила его дома одного и ушла гулять с двумя другими детьми. Ребёнок вылез на карниз, стал спускаться. Это увидели прохожие. Они стали звать прохожих. Крики услышала соседка с первого этажа и быстро сбросила одеяло, которое растянули под окнами очевидцы. Ребенок сорвался с карниза, но его успели поймать. Плед порвался, но смог смягчить падение. Напуганный мальчик старался встать, говорил, что хотел пойти к маме. Скорая увезла его в больницу, и сейчас он находится в реанимации с ушибами, переломов у него нет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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