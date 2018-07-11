Прохожие пледом поймали ребёнка, сорвавшегося с седьмого этажа

Инцидент произошел в Минске. Мама пятилетнего мальчика оставила его дома одного и ушла гулять с двумя другими детьми. Ребёнок вылез на карниз, стал спускаться. Это увидели прохожие. Они стали звать прохожих. Крики услышала соседка с первого этажа и быстро сбросила одеяло, которое растянули под окнами очевидцы. Ребенок сорвался с карниза, но его успели поймать. Плед порвался, но смог смягчить падение. Напуганный мальчик старался встать, говорил, что хотел пойти к маме. Скорая увезла его в больницу, и сейчас он находится в реанимации с ушибами, переломов у него нет.