В Минске выпавшего из окна пятилетнего ребенка поймали одеялом

Пятилетний мальчик упал с седьмого этажа в Минске: его поймали соседи. Инцидент со счастливым финалом произошел вечером 9 июля на улице Маршала Лосика.

Висящего на уровне седьмого этажа ребенка заметили жильцы местной многоэтажки. Мальчик вывалился из окна, но успел схватиться за раму. Очевидцы сразу же взяли одеяло у соседей с первого этажа — оно и спасло жизнь сорвавшемуся вниз малышу.

«Ловили в плед, плед порвался. Один из ловивших оказался врач-хирург. Он и оказал первую помощь», — рассказал в соцсетях подробности происшествия очевидец.

Позже выяснилось, что мама спасенного мальчика в момент трагедии ушла гулять с двумя детьми, а пятилетнего ребенка оставила дома.

В настоящее время ребенок жив и госпитализирован.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в американском городе Норт-Сент-Пол, пожарный поймал выброшенного из окна горящего дома младенца. Мужчина со своим трехмесячным ребенком появился в окне второго этажа многоквартирного дома. Он объяснил, что не видит другого выхода, и кинул малыша спасателю.

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