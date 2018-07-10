Выплаты пособия по уходу за ребенком могут продлить до трех лет

Это позволит матерям, которые ухаживают за малышами вплоть до достижения ими этого возраста, весь период отпуска получать дополнительные средства, но только в том случае, если ребенку не дали место в ясельной группе детского сада.

Соответствующий законопроект перед рассмотрением Госдумой в первом чтении планируют рассмотреть на заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей 10 июля.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Сергеем Вострецовым и Сергеем Катасоновым. Авторы инициативы отмечают, что наиболее острой остается проблема обеспечения детей раннего возраста местами в ясельных группах.

Из-за их труднодоступности, значительное количество матерей вынуждено находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до достижения ребенком возраста полутора лет.

В связи с этим предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от трех до семи лет при условии, если ребенку не предоставлено место в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. Пособие будет выплачиваться только в том случае, если есть подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить места в соответствующей образовательной организации.