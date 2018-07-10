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Выплаты пособия по уходу за ребенком могут продлить до трех лет
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Выплаты пособия по уходу за ребенком могут продлить до трех лет 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Это позволит матерям, которые ухаживают за малышами вплоть до достижения ими этого возраста, весь период отпуска получать дополнительные средства, но только в том случае, если ребенку не дали место в ясельной группе детского сада.
Соответствующий законопроект перед рассмотрением Госдумой в первом чтении планируют рассмотреть на заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей 10 июля.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Сергеем Вострецовым и Сергеем Катасоновым. Авторы инициативы отмечают, что наиболее острой остается проблема обеспечения детей раннего возраста местами в ясельных группах.
Из-за их труднодоступности, значительное количество матерей вынуждено находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до достижения ребенком возраста полутора лет.
В связи с этим предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от трех до семи лет при условии, если ребенку не предоставлено место в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. Пособие будет выплачиваться только в том случае, если есть подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить места в соответствующей образовательной организации.
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