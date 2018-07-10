Глава МИД Мексики едет в Гватемалу

МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости . Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай отправляется в Гватемалу для встречи с представителями США, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы и обсуждения проблемы разделения семей мигрантов, сообщает в понедельник мексиканский МИД

США будут представлены министром внутренней безопасности Кирстен Нильсен . «Видегарай проведет встречу с Нильсен для обсуждения разделения и задержания семей мигрантов, а также темы двусторонней повестки дня и усиления всеобъемлющего сотрудничества в приграничных и миграционных аспектах и вопросах безопасности», — говорится в коммюнике ведомства.

Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, власти США в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.