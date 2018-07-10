Суд отклонил просьбу Трампа изменить порядок задержания детей мигрантов

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Суд в понедельник отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа внести изменения в существующие правила, чтобы власти могли задерживать семьи, ищущие убежища, не разделяя их на время длительных иммиграционных процедур. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: EPA-EFE/LARRY W. SMITH

Решение окружного судьи Долли М. Джи еще больше затрудняет усилия Белого дома по воссоединению семей мигрантов. Более 2 тыс. детей были разлучены со своими родителями с весны этого года в рамках политики «нулевой терпимости» по отношению к тем, кто незаконно пересек границу. Вашингтон столкнулся с резкой критикой в связи с его практикой отделения детей от их родителей-иммигрантов на границе с Мексикой. В июне верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил обеспокоенность этой практикой США. Он заявил, что Вашингтону нужно найти способы управлять потоком мигрантов, «не наказывая самих людей — людей, у которых часто есть веские причины искать убежища». Внесение поправок в так называемое «соглашение Флорес» было центральным элементом указа Трампа, прекращающего практику разлучения семей незаконных иммигрантов. Чиновники Министерства юстиции заявляли, что разделение было неизбежным, поскольку принятое судами в 1997 году «соглашение Флорес» запрещает задерживать детей более чем на 20 дней, когда их родители арестованы за попытку незаконного въезда в США.

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ООН обеспокоена разделением семей мигрантов в США 17 штатов подали в суд на администрацию Трампа Трамп выдвинул Бретта Кавано на пост члена Верховного суда США Джи заявила, что Министерство юстиции не предоставило никаких оснований для изменения соглашения. Стремление администрации Трампа сделать это она назвала «циничной попыткой… переложить на судебную власть ответственность за более чем 20 лет бездействия Конгресса и непродуманных действий исполнительной власти, которые привели к нынешней тупиковой ситуации». Сотрудники администрации прежнего президента США, Барака Обамы, столкнувшись с подобным затруднительным положением, также безуспешно пытались убедить того же судью изменить соглашение. Между тем, как сообщали «Вести. Экономика», в понедельник вечером Трамп назвал консервативного судью Бретта Кавано кандидатом на должность члена Верховного суда. Кандидатуру Кавано должен будет утвердить Сенат США. Если он вступит в должность, это создаст солидное консервативное большинство из пяти судей в Верховном суде. Выдвижение Кавано на пост в Верховном суде, скорее всего, приведет к противостоянию в Сенате, где республиканцы имеют незначительный перевес в 51 голос против 49 у демократов. Выбор кандидатуры Кавано одобрило большинство консерваторов, однако либеральные законодатели были почти так же едины в своем несогласии с этим выбором.