Суд США обязал вернуть малолетних мигрантов в семьи 

Представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что к утру четверга, 12 июля, дети мигрантов младше пяти лет будут возвращены в свои семьи. Об этом сообщает Reuters.
Такое решение вынес федеральный суд США в отношении детей мигрантов, которые были задержаны на границе США и Мексики.
Ранее сообщалось, что власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми. Отмечалось, что они не успевают вернуть детей-мигрантов их родителям в установленный срок.
Также ранее сообщалось, что в США начали применять ДНК-тесты для воссоединения мигрантов с детьми.