Суд США обязал вернуть малолетних мигрантов в семьи

Такое решение вынес федеральный суд США в отношении детей мигрантов, которые были задержаны на границе США и Мексики.

Ранее сообщалось, что власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми. Отмечалось, что они не успевают вернуть детей-мигрантов их родителям в установленный срок.

Также ранее сообщалось, что в США начали применять ДНК-тесты для воссоединения мигрантов с детьми.