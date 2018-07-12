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Суд США обязал вернуть малолетних мигрантов в семьи
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Суд США обязал вернуть малолетних мигрантов в семьи 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: АР
Представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что к утру четверга, 12 июля, дети мигрантов младше пяти лет будут возвращены в свои семьи. Об этом сообщает Reuters.
Такое решение вынес федеральный суд США в отношении детей мигрантов, которые были задержаны на границе США и Мексики.
Ранее сообщалось, что власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми. Отмечалось, что они не успевают вернуть детей-мигрантов их родителям в установленный срок.
Также ранее сообщалось, что в США начали применять ДНК-тесты для воссоединения мигрантов с детьми.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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