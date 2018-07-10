«Мамино сердце плачет»: дочь Елены Перминовой попала в больницу

Елена Перминова сообщила печальную новость: её дочка заболела и попала в больницу с высокой температурой, вызванной инфекцией. Как и любая мама, женщина беспокоится за здоровье малышки и делится переживаниями с фанатами.

Перминова опубликовала фото девочки, которая попала в больницу из-за злополучного ротавируса. Такое заболевание не проходит без температуры и редко обходится без госпитализации, поэтому сейчас мама больной Арины не может найти себе места. «Мамино сердце плачет, я просто не представляю, ЧТО чувствуют матери тяжело больных детей», — написала она. Конечно, Лену поддержали, особенно успокоили комментарии мам, дети которых пережили эту неприятную инфекцию, они рассказали, как проходило лечение и восстановление и попросили встревоженную женщину не изводить себя. По словам большинства, это заболевание распространено среди детей и успешно лечится, особенно в стационаре.

Опытные в этом деле посоветовали поговорить с врачом, выяснить все нюансы и тщательно обследоваться после выписки, так как могут начаться осложнения, которые лучше предотвратить. Нашлись и более мнительные комментаторы, заставившие поволноваться бедную Елену, приводя нерадужную статистику, но их нагнетания тут же предотвратили оптимистически настроенные фолловеры, заверившие, что девочка в скором времени поправится и будет радовать маму своим крепким здоровьем. «Все будет хорошо! Не слушайте никого!» «Ротавирус был и у нас, вылечились, все отлично!» «Главное, вовремя! Не бойтесь!» «Лена, выздоравливайте!»

Недавно Елена поделилась очень полезным советом, рассказав о влиянии на проблемную кожу отказа от молочных продуктов. Модель жаловалась на прыщики, которые практически мгновенно исчезли после перехода на новое питание.