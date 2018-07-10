Ещё
«Мамино сердце плачет»: дочь Елены Перминовой попала в больницу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мамино сердце плачет»: дочь Елены Перминовой попала в больницу 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Елена Перминова сообщила печальную новость: её дочка заболела и попала в больницу с высокой температурой, вызванной инфекцией. Как и любая мама, женщина беспокоится за здоровье малышки и делится переживаниями с фанатами.
Перминова опубликовала фото девочки, которая попала в больницу из-за злополучного ротавируса. Такое заболевание не проходит без температуры и редко обходится без госпитализации, поэтому сейчас мама больной Арины не может найти себе места. «Мамино сердце плачет, я просто не представляю, ЧТО чувствуют матери тяжело больных детей», — написала она. Конечно, Лену поддержали, особенно успокоили комментарии мам, дети которых пережили эту неприятную инфекцию, они рассказали, как проходило лечение и восстановление и попросили встревоженную женщину не изводить себя. По словам большинства, это заболевание распространено среди детей и успешно лечится, особенно в стационаре.
Опытные в этом деле посоветовали поговорить с врачом, выяснить все нюансы и тщательно обследоваться после выписки, так как могут начаться осложнения, которые лучше предотвратить. Нашлись и более мнительные комментаторы, заставившие поволноваться бедную Елену, приводя нерадужную статистику, но их нагнетания тут же предотвратили оптимистически настроенные фолловеры, заверившие, что девочка в скором времени поправится и будет радовать маму своим крепким здоровьем. «Все будет хорошо! Не слушайте никого!» «Ротавирус был и у нас, вылечились, все отлично!» «Главное, вовремя! Не бойтесь!» «Лена, выздоравливайте!»
Недавно Елена поделилась очень полезным советом, рассказав о влиянии на проблемную кожу отказа от молочных продуктов. Модель жаловалась на прыщики, которые практически мгновенно исчезли после перехода на новое питание.
Eva.ru: последние новости
Муж Ксении Бородиной поделился рассуждениями о межнациональных браках Юлия Михальчик озадачила поклонников снимком с большим животом «Это такой намек?»: трехлетняя дочь Татьяны Навки одобряет прибавление в семье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрылись подробности семейной драмы певца Данко5
Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах73
«Расплющенные солнцем тела»6
Чехова едва прикрыла грудь руками29
Что нужно знать о типах ягодиц16
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение