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Годовалого ребенка судили в США
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Годовалого ребенка судили в США 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Русская Весна
В Соединенных Штатах перед судом по миграционным делам предстал малыш в возрасте одного года. Сообщается, что во время слушаний он был один, без родителей.
Как пишет Bbc.com, судья рассматривал право нахождения маленького мальчика на территории США. Все это время ребенок пил из бутылочки, играл с мячом, а затем расплакался.
В результате суд принял решение о добровольном отъезде малыша из страны в Гондурас, куда ранее депортировали его отца.
Кстати, судья Джон Ричардсон, который рассматривал это дело, отметил, что ему было не по себе вести подобный процесс. В особенности было странно задавать вопрос адвокату о том, поминает ли его подзащитный суть дела.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий принудительное разлучение семей незаконных иммигрантов. Он пояснил, что это позволит членам семьи оставаться вместе, но политика «нулевой терпимости» сохранится.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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