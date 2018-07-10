Прохожий с топором пришел на помощь ребенку в Новосибирске

Закрытого на жаре в машине младенца заметили сегодня прохожие на улице Героев Революции в левобережье Новосибирска.

Как сообщается в группе «Инцидент. Новосибирск» ВКонтакте, мать ребенка была неподалеку, но не могла открыть автомобиль и вытащить младенца из душного салона — машина оказалась заблокирована, возможно, из-за проблем с сигнализацией или замками.

На помощь пришли прохожие. Сначала стекло автомобиля пытались разбить молотком, однако иномарка не сдавалась. Тогда один из очевидцев — мужчина средних лет отправился в мясную лавку по соседству, позаимствовал там топор и решительно разбил им окно. Малыша достали из автомобиля, ребенок не пострадал.