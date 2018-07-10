Российские звёзды присоединились к флешмобу в поддержку особенных детей

Звёзды российского шоу-бизнеса поддержали набирающий популярность в сети флешмоб #яучусьвидетьдушу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RT. Внимание к проблеме толерантности общества по отношению к особенным детям привлекла москвичка Ника Злобина. Приёмная мать пятилетнего Рустама — ребёнка с пороками развития — решила организовать флешмоб после того, как столкнулась с агрессией в адрес своего сына. RT связался с российскими знаменитостями — родителями детей с особенностями развития и рассказал про организованный Никой Злобиной флешмоб. Звезды пообещали поддержать акцию, а некоторые, например актриса и телеведущая Эвелина Блёданс , уже разместили пост об этом в своих аккаунтах в соцсетях. Эвелина сообщила, что не сталкивается с общественным непониманием. Блёданс воспитывает маленького Семёна с синдромом Дауна и не прячет его от окружающих. Актриса заявила о поддержке флешмоба и выразила надежду, что благодаря усилиям мамы Рустама другие люди смогут полюбить мальчика.

«В какой-то момент его тоже станут узнавать и относиться к нему не просто как к ребенку с какими-то врожденными проблемами и большим количеством перенесённых операций, а уже как к мальчику, которого видели по телевизору, читали о нём на том или ином портале, в журнале. Поэтому она очень правильно делает», — полагает актриса.

Эвелина лично встречалась с семьёй Ники Злобиной и считает, что это сильные люди. Она признала, что проблема не решится мгновенно, пройдёт еще много лет.

«Они усыновили малыша с такими особенностями, они долго присматривались. Если бы его не взяли в семью, то отправили бы в детский дом, где ему было бы достаточно сложно. Я за них двумя руками, безусловно!» — отметила Блёданс.

«Они такие же, как и все остальные» Шоумен Сергей Белоголовцев рассказал, что сам не раз сталкивался с непониманием и неприязнью. Актёр и телеведущий воспитывает сына Женю с ДЦП. Белоголовцев считает, что проблема отсутствия толерантности по отношению к таким детям в обществе существует и её следует обсуждать.

«Я не знаю, как переломить эту ситуацию. Надо в школах объяснять, наверное, надо, чтобы родители этих детей объясняли своим детям, что это подло, гадко, некрасиво. Что все люди равны между собой, что надо относиться с пониманием и сочувствием», — пояснил он.

Белоголовцев считает, что свой вклад в развитие толерантности в обществе может внести и телевидение, например специальная программа, посвящённая этой теме.

«Нужна специальная программа на телевидении, которая будет делаться с правильным посылом и правильной идеологией, чтобы это не было постоянным нытьём: «Вот, они такие несчастные». Потому что они такие же, как и все остальные. Просто об этом нужно рассказывать с улыбкой и с юмором, с правильным посылом — тогда, может, эта ситуация и изменится к лучшему», — считает актёр.

Певец Данко также воспитывает ребёнка с ДЦП — младшую дочь Агату. По его словам, проблема восприятия детей-инвалидов в обществе актуальна и на неё необходимо обращать внимание.

«Проблема актуальная, и, если дать волю людям, — запинают, засмеют. А таким детям жить и так сложно. Общество смеётся над ними. Это совсем по-звериному, мне кажется. Надо становиться людьми. Понимать, что мы все — это больше душа, чем внешний облик», — призывает Данко.

«Показывать всем, что он не урод» Рустаму Злобину пять лет, и он ведёт почти такой же образ жизни, как его сверстники: катается на самокате, активно играет на детской площадке, умеет читать по слогам. Тем не менее у Рустама есть особенности. Мальчик родился с множественными пороками развития, родная мать от него отказалась, и он попал в дом инвалидов города Череповца. Год назад ему посчастливилось обрести новую семью — за маленького человека начала бороться москвичка Ника Злобина. Мальчику сделали протез ноги и восстановили лицо. Из-за того, что биологическая мать Рустама самостоятельно пыталась прервать беременность, он родился без костей в ноге и с расщелиной мягкого и твёрдого нёба. Когда будущие родители приехали знакомиться с Рустамом, им сказали, что сделать мальчику протез невозможно.

«Нам сказали, что это невозможно, он никогда не будет ходить на протезе, потому что у него сложный случай: в ноге нет кости и недоразвит тазобедренный сустав», — рассказала женщина.

Но приёмная семья не опустила руки и решила бороться за малыша.

«Все хотят голубоглазых блондинов, очередь стоит за здоровыми детьми, а таких, с особенностями, никто вообще не берёт. Даже если сохранный интеллект, но какие-то физические недостатки, то ребёнок всё равно уезжает в дом инвалидов», — признаёт Злобина.

Когда семья Рустама выходит на улицу, не удаётся избежать того, чтобы кто-нибудь не ткнул в мальчика пальцем. Тем не менее Ника отмечает, что ребёнок очень легко вошёл в семью. Буквально на следующий день после его приезда у Злобиных уже было ощущение, что Рустам всегда жил с ними. «Не было такого чувства отторжения, что это чужак какой-то в нашей семье», — вспоминает новая мама малыша. Свою страницу в Instagram, у которой теперь более 100 тыс. подписчиков, Ника Злобина завела, как только забрала Рустама из Череповца. «Чтобы показывать всем, что он не урод, что он не дурак, что он нормальный. Показать, как он развивается, меняется», — объяснила она. Поводом для организации флешмоба послужила ситуация в детской комнате МФЦ, куда пришла семья Злобиных. Над Рустамом смеялись другие дети, причём их родители стояли рядом и никак на это не реагировали. Именно поэтому Ника решила призвать людей «видеть душу». В настоящий момент пост, запускающий флешмоб, набрал уже более 26 тыс. лайков.