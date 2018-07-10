Хочу как мама: 8 звездных дочерей, которые красятся по-взрослому

Можно со стороны любоваться тем, как мама искусно красит ресницы, а можно решиться на самостоятельные бьюти-эксперименты.

Сегодня свой день рождения отмечает Харпер Бекхэм (10 июля дочери Виктории и Дэвида Бекхэм исполнятся 7 лет) — девочка, еще пару лет назад засветившаяся в нашем рейтинге звездных детей, которые красятся с младенчества.

В этот раз мы решили написать о дочерях российских знаменитостей, которые неравнодушны к лакам для ногтей и губным помадам.

Лидия, 11 лет (дочь Глюк’oZы)

Фото: Instagram@chistyakova_ionova

Год назад эта фотография в «Инстаграме» известной певицы произвела эффект разорвавшейся бомбы. На первый взгляд, обыкновенный кадр, на котором запечатлены нарядные мама и дочь. Однако, если присмотреться внимательнее, можно заметить, что для фотосессии старшая дочь Натальи Ионовой решила позаимствовать у своей мамы губную помаду цвета бордо.

К слову, чудодейственные свойства макияжа Лида впервые на себе опробовала не в 10 лет (а на этом фото девочке именно столько). «Летидор» еще 2,5 года назад писал о том, что Глюк’oZа разрешает своим дочерям краситься.

Было много вопросов о детском уходе и какую косметику я использую вместе со своими детьми. Как маме двоих детей, мне есть чем поделиться. Дочки смотрят за тем, как я собираюсь на разные мероприятия, и тоже начали просить мою косметику. Мне, если честно, очень сложно им отказывать. Поэтому в какой-то момент я решила разобраться, что к чему в детской бьюти-сфере,

— сообщила певица в своем «Инстаграме»

Алиса, 4 года (дочь Алены Шишковой и Тимати

Фото: Instagram@simona280

Алиса пока что не щеголяет с красной помадой на губах, зато еще в три года она узнала, что такое маникюр. В мае прошлого года бабушка Алисы Симона опубликовала в своем «Инстаграме» видео первого посещения девочки маникюрного салона.

Мы не только занимаемся, но и учимся ухаживать за собой))). Любви и принятию себя тоже нужно учиться с детства! 😉💅💇

— прокомментировала свой пост мама Тимати.

Разумеется, публикация не оставила равнодушными поклонников звездной семьи. Одни подписчики высказывали солидарность с позицией Симоны, а другие, напротив, упрекали бабушку Алисы и уверяли, что «не нужно ребенка приучать с раннего-раннего детства к такому образу жизни».

А недавно Симона Яковлевна опубликовала видео, где показан первый в жизни Алисы поход к мастеру педикюра.

Мне кажется, это мечта любой девочки, чтобы у Мамы с Папой был свой салон красоты! Да не просто свой, а у Каждого Свой! ☝️💅🏾💄😉

— написала бабушка Алисы.

Фото: Instagram@borodylia

Известная телеведущая не зря называет старшую дочь своей копией. Внешне Маруся и правда очень похожа на Ксению Бородину. И по всей видимости, не только природной схожестью может похвастаться тандем мамы и дочки.

Как отмечают подписчики «Инстаграма» ведущей «Дом-2», 9-летняя девочка старается не отставать от звездной мамы в вопросах моды и красоты.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

26 Май 2018 в 7:52 PDT Если раньше Ксения и Маруся нередко появлялись на вечеринках в одинаковых нарядах, то сейчас девочка стала копировать и мамину манеру краситься.

В конце мая звездная семья при полном параде приехала на вручение премии RU.TV. Однако поклонники неоднозначно восприняли образ Маруси — его назвали чересчур взрослым. Виной всему яркая красная помада.

«Зачем красная помада ребёнку? Слов нет 👎», «Взрослая девушка с детской фигурой. Зачем такой яркий макияж», «Макияж реально лишний», — не уставали комментировать подписчики Бородиной.

Фото: Instagram@lenaperminova

Перед вами девочка, которая вовсю старается походить на свою красавицу-маму. Во-первых, она наряжается в такие же платья, что и мама. Во-вторых, обожает расхаживать по дому в туфлях на каблуках. В-третьих, неравнодушна к маминым украшениям. В-четвертых, уже в 3 года девочка начала готовить себя к карьере звездного визажиста.

На маминой косметике Ариша учится смешивать пудру и мерцающие тени, а на фруктах и ягодах пытается вывести рецепт маски для молодости кожи лица.

Если учесть тот факт, что тетя Арины Александра Кириенко (Александра — сестра Елены Перминовой) — профессиональный визажист, то можно предположить, что в семье известной модели и предпринимателя подрастает будущая Эсте Лаудер

Алина, 13 лет, и Моника, 6 лет (дочери Анны Седоковой)

Фото: Instagram@annasedokova

Не меньшую любовь, чем Арина Лебедева, к пудрам и румянам питает и младшая дочь Анны Седоковой. Еще полтора года назад Моника стала экспериментировать с макияжем.

В феврале 2017 года в «Инстаграме» известной певицы появилось видео, где девочка пытается сделать себе образ суперзвезды.

Уважаемые бренды косметики! Мы готовы к вашим рекламным контрактам 😂😂😂 Визажист не нужен на съемке, косметику присылайте килограммами 😂😂😂😂😂😂😂 #SuperMonica ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

— подписала ролик звездная мама.

Кстати, и старшая дочь Седоковой 13-летняя Алина любит экспериментировать с внешностью. Например, недавно девочка решилась на креативное окрашивание волос.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

28 Апр 2018 в 8:14 PDT Неудивительно, что, имея под боком таких уже опытных мастериц косметического дела, Анна позволяет девочкам создавать красоту и на своем лице.

София, 3 года (дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли)

Фото: Instagram@pavelvolyaofficial

Если дочери Тимати и Алены Шишковой маникюр делает мастер в салоне, то в семье Ляйсан Утяшевой и Павла Воли за красоту дочери отвечает сам звездный папа. Нет, шоумен в свободное время не подрабатывает ногтевым мастером. Хотя периодически по требованию маленькой Софии красит дочери ногти цветным лаком.

11 Апр 2018 в 6:45 PDT Сегодня с Софией перекрываем ногти. Такой день. На вечер запланировали спать под столом,

— подписал этот кадр Воля.

Пожалуй, не зря говорят, что когда у мужчины рождается дочь, он из папы превращается в папулю.

Фото: Instagram@klimovagram

Это сейчас старшей дочери известной актрисы 16 лет и она уже вполне «законно» может экспериментировать с макияжем. А вот два года назад поклонники неоднозначно отнеслись даже к легкому мейкапу на лице Лизы.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

2 Мар 2016 в 1:31 PST Многие отметили, что девочка растет настоящей красавицей и очень похожа на свою звездную маму, но нашлись и те, кто напомнил Екатерине Климовой, что в 14 лет рановато заглядывать в косметичку взрослых.

Кстати, сама Климова не считает уместный легкий макияж на подростке преступлением.

Ребенку лучше попробовать макияж в четырнадцать лет, чем после строгих родительских запретов в двадцать лет пойти и назло им сделать огромную ужасную татуировку. Я разрешаю Лизе пользоваться моей косметикой и учу ее краситься красиво. То есть незаметно: не намазюкивать красной помадой огромный рот, а бледно-розовым цветом подчеркнуть форму губ. Моя мама запрещала мне мазаться. И я, уходя в школу, красилась в нашем грязном подъезде. А после школы смывала «боевую раскраску». Когда тебе что-то разрешают, ты пробуешь и думаешь: «А мне это надо?» Зато запретный плод всегда сладок»,

Фото: Instagram@borodylia

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