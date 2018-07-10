Многодетная мама Надежда Грановская мечтает о четвертом ребенке

Певица Надежда Мейхер-Грановская является многодетной мамой. В 2002 году она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко , а через десять лет у нее появилась дочь Анна от российского бизнесмена Михаила Уржумцева . В 2014 году они узаконили свои отношения, а через год у них появился еще один ребенок: дочь Мария. Сейчас все наследники Грановской проживают в Киеве.

Надежда успевает не только воспитывать детей, но и работать. Артистка продолжает заниматься творчеством. 36-летняя Надежда отметила в одном из последних интервью, что ей вполне удается совмещать семью и карьеру. Артистка стала задумываться о том, чтобы родить супругу еще одного ребенка. Грановская полностью восстановилась после третьих родов и теперь намерена еще раз испытать счастье материнства.

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«Мне удается совмещать и работу, и семью. С детьми провожу много времени. Когда родился сын, которому в августе уже будет 16 лет, было сложно. В то время я еще не окрепла, только начинала свою деятельность, мне приходилось много отсутствовать. Это был сложный период. Но сейчас с детьми я провожу много времени и очень хорошо их чувствую. Но я никогда ничего не планировала. Насчет еще одного ребенка всегда говорю: «Как Бог даст!» Я буду только рада, если это произойдет», — откровенно рассказала Надежда в интервью для «Собеседник»

Отметим, что певица счастливо замужем за своим возлюбленным Михаилом Уржумцевым — пара узаконила свои отношения четыре года назад. До сих пор Надежда не слишком распространяется о личной жизни и предпочитает не говорить о муже.