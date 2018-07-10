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Детей посадили в клетку в криминальном районе Ростова
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Детей посадили в клетку в криминальном районе Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
В популярном городском паблике Ростова-на-Дону в социальных сетях накануне выложили видеоролик, снятый на улице Туполева в микрорайоне 2-й поселок Оржоникидзе. На его кадрах видно детей, которые играют за решеткой в запертом в подвальном спуске. У зрителя складывается ощущение, что они увлечены игрой и их совершенно не волнует тот факт, что по сути их заперли в клетке. «На Туполева для детей сделали. Отлично! Никто не залезет, не убежит!», — написал автор публикации. Пользователи соцсетей взяли идею на заметку. «Прекрасно, поддерживаю идею добавить звукоизоляцию и установить этот шедевр по всей стране», — написал один из пользователей социальных сетей.
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