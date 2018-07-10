«Когда мы едем в гости, нам перезванивают и просят не забыть МУЛЬТиКУБИК»

Интервью с Мариной Гончаровой , мамой двух замечательных дочек и автора Instagram-канала cinemood_family, посвященного мини-проектору МУЛЬТиКУБИК.

— Как появилась идея создания МУЛЬТиКУБИКа?

— Идея появления CINEMOOD появилась у изобретателя Михаила Буховцева, когда он захотел своей дочке показать диафильмы. Но никакие современные устройства не могли это сделать с той атмосферой, которая была в нашем детстве. Можно было найти оцифрованные диафильмы и посмотреть с ноутбука или найти диапроекторы 80−90-х годов и на них показывать. Но проблема в том, что они тяжелые, они сильно нагреваются, их неудобно носить, их неудобно хранить, их сложно подключать. То есть это сложный ритуал.

Поэтому он решил создать такое устройство, которое будет отвечать всем современным требованиям: занимать мало места, работать без использования каких-то дополнительных подключений и шнурочков, будет держать заряд и внутри которого уже будет контент, который можно посмотреть. Это было основой основ. И ко всему прочему CINEMOOD передает ту атмосферу, которая была в нашем детстве — пылинки в воздухе, те же самые картинки, те же самые диафильмы, чтение всей семьей. Основная идея проекта в объединении семьи. И она сработала.

— Почему была выбрана форма кубика?

— В первую очередь, хотелось сделать что-то очень маленькое, мобильное, аккуратное, но безусловно безопасное для ребенка. У кубика абсолютно нет никаких острых граней, все очень обтекаемое и приятное, его удобно держать в ручках. Для нас это было очень важно. Ведь в первую очередь это продукт для ребенка. И ребенку в использовании нравится, что это похоже на игрушку, хотя это, конечно, совсем не игрушка.

Кстати, в прошлом году мы стали победителями в продуктовом конкурсе дизайна Red Dot Award 2017, это очень престижная премия, так что наш МУЛЬТиКУБИК прямо молодец.

— Зачем дома нужен МУЛЬТиКУБИК, если там уже есть планшет или ноутбук?

— Это мой самый любимый вопрос, кажется, я могу на него отвечать бесконечно, потому что тут все козыри у нас.

Во-первых, это безопасность. Безопасность для глаз — из-за отсутствия синего спектра, который влияет на гормон сна, гормон спокойствия. К счастью, в кубике отсутствует синий спектр, поэтому мультики можно смотреть сколько угодно. Ребенок никак не перевозбудится, и просмотр абсолютно никак не повлияет на его зрение. Плюс малыш может корректировать дальность, смотреть поближе, смотреть подальше, это все тоже очень сильно расслабляет глаза, и ребенок не напрягается.

Второе — это безопасность для здоровья в плане осанки. Кубик ребенок в основном смотрит в самом комфортном положении. Кубик можно поставить на подставку, взять в ручки, поставить рядом с собой, при этом спина будет расслаблена. Даже если ребенок будет сидеть в машине и проецировать изображение на потолок, он все равно примет такую позу, в которой ему будет комфортно, а спина будет полностью расслаблена. В отличие от планшета, где ребенок постоянно скрючивается, смотря вниз. У него нагружаются мышцы спины, грудной отдел — отсюда сколиоз, бич современных детей. А кубик устраняет эту проблему на раз-два. Где бы ребенок не находился, комфортное положение для осанки можно найти.

Третье — это контент. Потому что это лицензионный контент, он безвреден для малышей абсолютно, нет навязчивой рекламы, ничего лишнего, ребенок никуда не залезет. Взрослый контролирует этот процесс. Новый контент туда заливает взрослый, он же может проверить все, что внутри. Нигде нет рекламы. И это огромный плюс. Мне не страшно давать ребенку в руки кубик, потому что я уверена, он ничего лишнего не увидит и не узнает — это очень здорово.

— Многие родители жалуются на цену. Расскажите, пожалуйста, из чего она складывается?

— Тут все просто.

Во-первых, это высокотехнологичное устройство. Это не просто mp-3 плеер или еще что-то такое. Это не обычный проектор, который сначала надо подключить к ноутбуку проводами. Внутри нашего кубика есть контент, плюс вы можете проецировать со своего телефона YouTube, а еще он читает флэшки. И чтобы все это хорошо функционировало в таком маленьком устройстве, нужны затраты на другие детали, на другие составляющие, и цена становится более логичной.

Во-вторых, внутри устройства лицензионный контент — он не бесплатный. Многие наши конкуренты предлагают скачивать пиратские мультики и фильмы. Мы категорически против этого, мы строго за лицензию. И это тоже затраты.

В-третьих, онлайн приложения. Все приложения, которые есть в кубике — это ivi, МегаФон. ТВ — это все тоже не бесплатно. И для того, чтобы все это хорошо и быстро функционировало, тоже надо платить.

В-четвертых, у кубика много возможностей. К нему можно подключить и наушники, и колонки, причем и проводным, и беспроводным способом. Даже если вы в машине, вы можете малышу кубик вывести на аудиосистему автомобиля, это очень удобно, звук получается очень объемный, красивый, интересный. Хотя у кубика есть и свой динамик, через который звука больше, чем достаточно.

— А есть ли сейчас у МУЛЬТиКУБИКа конкуренты на российском рынке?

— Все, что я видела, и все, что я изучала, не является аналогом. Конкуренты безусловно существуют, но аналогом по функционалу я никого не могу назвать. Либо нет лицензионного контента, либо возможности выйти в Интернет, либо нет возможности транслирования онлайн приложений, и в первую очередь — нет загруженных диафильмов, конечно. Я не помню, чтобы я вообще где-то эту функцию встречала. Безусловно есть и проекторы, и маленькие проекты, любой успешный продукт ведет за собой какие-то конкурентоспособные истории. Но именно аналога из того, что я видела, не существует.

— За что родители, которые уже приобрели продукт, хвалят МУЛЬТиКУБИК?

— Больше всего им нравится мобильность, возможность взять с собой кубик куда угодно. Особенно сейчас в сезон отпусков, все эти длинные перелеты с кубиком идут на раз-два. Дети заняты, проецируют на иллюминатор самолета мультики. В прошлом году мы ездили в Сочи, от моего города это 1500 километров. Мои дети постоянно что-то смотрели, пели песни, слушали аудиосказки. Мы его прямо постоянно использовали. Конечно, дорога долгая, на 5−6 часов хватило, но потом мы просто поставили его на подзарядку, все легко. Мы приехали в отель и там на потолке смотрели любимые диафильмы. И не надо тащить с собой кучу книг, кучу непонятных вещей. Плюс — кубик довольно ударопрочный, переживать, что он упадет и разобьется не нужно.

Родители любят диафильмы, это в самое яблочко. Это напоминает им об их детстве и это объединяет. Они с детьми вместе читают, обсуждают. Вот у нас двухъярусная кровать, сложно читать — один ребенок не видит картинку. А тут все смотрят на потолок, все видят и слышат, родители это любят.

Еще — выбор мультиков, которые у нас есть. Выбор огромный, кто-то любит наши мультфильмы, кто-то зарубежные. У нас есть много мультфильмов, плюс подписки — например на ivi есть «Щенячий патруль», которые многие детки любят. Хоть этих мультиков и нет на самом кубике — их можно посмотреть, если есть доступ к Интернету. А когда дети уснули, родители забирают кубик себе и смотрят свои любимые сериалы уже на потолке собственной спальни.

— На данный момент YouTube можно смотреть только через трансляцию с телефона? Планируете ли включить YouTube прямо в кубик, как ivi и МегаФон. ТВ?

— Да, возможность смотреть YouTube прямо с кубика будет, мы это сейчас тестируем. Вопрос в том, что это даже не так удобно, как с телефона. Так ты включил, у тебя телефон не отключается, ты можешь его дальше использовать, уйти в другую комнату или куда угодно, только в одной зоне Wi-Fi. Мы так часто делаем, просто включаем мультики детям из другой комнаты, мы их контролируем как бы, но находимся в другой комнате с друзьями.

— Планируете ли подключать другие трансляции?

— Мы работаем над этим, буквально в ближайшем будущем можно будет транслировать что угодно с телефона, а также включать фотографии, видео и все, что есть на телефоне.

— Судя по информации на сайте, в кубике должна появиться голосовой помощник «Алиса» и тамагочи. Когда это случится?

— «Алиса» точно до конца года появится, но точную дату назвать не могу. Про тамагочи тоже, все сейчас в стадии разработки, точное время сказать трудно.

— Какая ситуация с умными чехлами для кубика, планируется ли в них расширение контента или выпуск новых коллекций?

— Нет, расширений точно не будет. На данный момент в кубике достаточно подписок, по которым можно смотреть мультфильмы, и в чехлах уже нет такой необходимости в чехлах, как раньше. И новых коллекций пока не планируется, может и появится что-то новенькое, но пока информации об этом нет.

— На сайте МУЛЬТиКУБИКа написано, что это лучший подарок на любой праздник. Вам, как родителю, кажется правильным дарить детям такие дорогие подарки?

— Это не просто подарок одному ребенку, это подарок всей семье. Если вы дарите куклу, они разные бывают, и дорогие, не 30 тысяч, но тем не менее, это подарок одному ребенку. Она станет его личной игрушкой. Кубик — это серьезное устройство, которое здорово, безусловно, подарить на какой-то праздник. Дети не могут объективно оценить стоимость и не должны это делать, их милая детская головушка не должна быть забита информацией о том, что сколько стоит. Это выбор родителей, какие подарки детям преподносить. Но опять же в случае с кубиком речь идет о некой инвестиции в домашний комфорт для всей семьи.

— Что ваши дети больше всего любят делать с МУЛЬТиКУбИКом?

— Тут я могу говорить бесконечно! Когда кубик появился в нашей семье, мы начали его не просто изучать, мы сразу начали им пользоваться. Это устройство, которое незаменимо. Он с нами везде, это правда. У девочек моих довольно большая разница в возрасте — 4 года. Старшей 7, младшей 3. И так как кубик у нас уже больше года, то знакомство с ним началось даже у двухлетки. В кубике есть куча мультиков прямо совсем для малышей, с формами, цветами, развивающие, с детскими легкими песенками. Но в самом кубике есть контент и для деток повзрослее.

Абсолютно каждый вечер у нас папа читает диафильмы, это у нас строго, я читала за это время совсем мало раз, по пальцам можно пересчитать, это у нас папина стезя. Вечером часов в 9 они идут, ложатся и читают один, два, даже три диафильма, ждут новых. У нас где-то полгода назад появился магазин диафильмов, и они постоянно обновляются, ребята все закупают, читают. Самый кайф — там можно поменять язык. И старшая дочка уже потихоньку изучает английский, начала потихоньку переводить, так как помнит, как это было на русском языке, и уже логически восстанавливает, что написано. Ей это очень нравится.

Когда появились «Кукутики» в караоке — тут всем снесло крышу. Теперь у нас что ни выходные, то вечеринка. Мы используем функционал кубика полностью, прямо весь.

Мы берем его с собой во все путешествия, в самолет, в машину, в поезд. К бабушкам ездим, берем с собой, даже бабушки понимают, как пользоваться. Это очень удобно, потому что у него совсем легкий пульт, который можно на телефон закачать себе. И можно всем вместе смотреть, мы закачивали фотографии из отпуска и вечером в беседке показывали родителям. Это просто суперкруто.

Мы смотрели пару раз Чемпионат мира по МегаФон. ТВ, смотрели правда на улице, не дома. Телевизор у нас есть, папа все равно любит его, да и кубик больше в детской комнате находится. Но в путешествия мы все равно всегда его берем. И вечером в отпуске, когда дети уже спят, мы смотрим свои сериалы.

Мы даже когда собираемся в гости, частенько звонят друзья напомнить, чтобы мы не забыли кубик захватить.

— На какие самые необычные места вы проецировали кубик? Может на сугробы в лесу?

— В кафе на салфетницу. В ресторане в Сочи смотрели прямо на соседнем стуле, развернув его спинкой. Иллюминатор самолета уже стал обычным местом. Нам присылали видео, как в Нью-Йорке прямо на высотке смотрели. Один раз во дворе стояла белая машина, и мы проецировали на ее дверь — получилось идеально. Где угодно, что угодно — кубик с нами.

Кстати, по поводу снежных сугробов — и такое было. Нам блогер присылала, как они жарили шашлыки зимой, и прямо на снежные сугробы проецировали мультики, чтобы дети веселились.

— А зависимости у детей от кубика нет?

— Ну это же не игрушка, у детей зависимость вызывают игры больше, чем просмотр мультфильмов. Все равно это каким-то образом контролируется, я не могу посадить детей на весь день заниматься одним делом. Тем более у меня дети активные. Мы смотрим в определенное время, либо вечером перед сном, когда дети уже спокойные, либо перед дневным сном, когда подустали. Мы раз-два в день смотрим по полчаса, по часу, в поездках выходит, конечно, подольше, там детям заняться нечем. А так у меня дети активные, им самим в голову не придет столько сидеть перед экраном.

— А телевизор вообще смотрите?

— Дети телевизор не смотрят практически. Может, только утром, когда они застают меня за готовкой, у нас на кухне есть телевизор, могут посмотреть немного. Но вообще, если они что-то смотрят, это кубик.

— Как опытная мама расскажите, как отучить детей от гаджетов?

— Ответ простой. Нужно занимать детей другими вещами. Я прекрасно понимаю, что детям хочется играть. Играть в телефон, планшет, во что угодно, сейчас такой выбор игр… Я считаю, что запрещать все категорически нельзя, потому что любое действие вызывает противодействие. Ребенок начнет злиться или играть украдкой, брать у друзей, уровень доверия будет подорван сразу. Я считаю, что нужно ограничить время. Это я говорю о категории детей 7 лет и старше, для 3-летки телефоны вообще не нужны, это бред. А у старших другая подборка игр, и они больше подвержены зависимости.

Я считаю, что главное срочно переключать внимание. Если вы видите, что ребенок заигрался, а это сразу сильно влияет на нервную систему, надо его чем-то другим занимать. Рисовать, собирать пазлы, плести из бисера, собирать конструкторы. И не нужно захламлять дом игрушками, достаточно 5−6 хороших игрушек, которые помогают ребенку развиваться. Кубик Рубика, например, они сейчас продаются на каждом углу и стоят 200 рублей, но помогают малышу, это меняет его деятельность. Это очень важно — менять деятельность. Если ваш ребенок собирает пазл 2 часа — это тоже нехорошо. Общайтесь с ребенком, читайте с ним, читайте ему, некоторые дети не любят сами читать, им нравится слушать. Включите аудио, если вы сильно заняты. Есть миллионы путей не подсаживать малышей на этот наркотик.

Зависимость от игр и всех приложений на планшетах и телефонах — это страшная история. Детская нервная система подвержена этому гораздо сильнее. Поэтому запрещать — нет, но ограничивать — да. И не просто запретить, а предложить ребенку замену. Увлеките ребенка, каждый малыш талантлив, найдите этот талант, развивайте его, и ребенку эти телефоны будут не нужны вообще.

— А какие любимые мультфильмы у ваших детей? Что смотрят чаще всего?

— В первой версии кубика смотрели больше всего сборник «Союзмультфильма» — «Бременские музыканты», «38 попугаев» были в фаворитах. И английские песенки пели, это прямо вообще огонь, дети обожали. А на новом МУЛЬТиКУБИКе это, конечно, подборка «МУЛЬТ» — «Деревяшки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль». Это то, что 100% пользуется популярностью. Остальное смотрим через онлайн сервисы. Моя маленькая смотрит «Щенячий патруль», а старшая смотрит уже полнометражные мультики — «Король лев», что-нибудь такое, все что связано с Disney и так далее.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: Тест: Разбираетесь ли вы в современных гаджетах? Что такое «МУЛЬТиКУБИК»? Объясняют девочки из «Сказочного патруля»