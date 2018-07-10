В Костроме усилят контроль за безопасностью ничем не занятых детей

В Костромской области определены задачи по развитию системы обеспечения безопасности детей и подростков. Особенно это касается тех, кто оказался не охвачен организованными формами отдыха, сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас нет сбоев в обеспечении безопасности, но контроль за детьми по месту жительства требует системного подхода.

Вопрос очень серьезный. От того, как системно мы работаем, как работаем с родителями, с бабушками, дедушками, как детей организовываем по месту жительства, как контролируем их поведение, во многом зависит их безопасность. Работу по месту жительства необходимо проводить не с той целью, чтобы обучить чему-то, а чтобы, в первую очередь, дети не оставались без присмотра. Тоже самое с обучением детей плаванию — не для того, чтобы воспитать чемпионов, а чтобы они держались на воде и не погибли, — отметил Сергей СИТНИКОВ.

На данный момент реализуется организация малозатратных форм отдыха. В июне ими было охвачено 25 тысяч 700 детей. В районах области появились дополнительные досуговые и спортивные площадки, трудовые отряды, творческие смены и многое другое.

Продолжаются уроки плавания. В этом году планируют научить уверенно держаться на воде 8 тысяч 964 детей.

На временные работы устроены 1 тысяча 875 детей в возрасте от 14 до 18 лет.