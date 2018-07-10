«Я испытала невероятную любовь к малышу»: Костенко рассказала, как узнала о беременности

Уже скоро в новой семье футболиста Дмитрия Тарасова , бывшего мужа телезвезды Ольги Бузовой, ожидается пополнение — его жена Анастасия Костенко готовится впервые стать матерью, тогда как у него уже есть дочка от первой жены Оксаны Пономаренко . Новая избранница спортсмена вспомнила об эмоциях, которые пережила, узнав о своем положении.

Модель Анастасия Костенко накануне родов приняла участие в нежной фотосессии. Беременная красавица в июле должна родить долгожданную дочку, правда, она не уточнила, в каких числах готовится впервые стать матерью. Зато знаменитость рассказала, как узнала о том, что ее любовь с Дмитрием Тарасовым «принесла плоды»: «Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня еще несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился».

Примечательно, что ранее Костенко говорила об ожидании девочки, сейчас же не уверена, что малыш родится именно женского пола. Возможно, она лукавила ранее, либо не исключает ошибки врача-узиста. Как бы то ни было, Анастасия отмечает, что в момент, когда она узнала, что ждет ребенка, она очень захотела увидеться со своей мамой. Она только теперь осознает, насколько дети дороги родителям.

К слову, звезда росла в дружной семье — у нее есть две сестры и брат. Со своей мамой она очень близка — женщины похожи внешне. Жена Дмитрия Тарасова напомнила, что в ее родном городе Ростове-на-Дону установлен памятник «Мать и Дитя», созданный в 1979 году архитектором Михаилом Минкусом. На постаменте высечена фраза: «Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!». Костенко желают поскорее познать радость материнства: «Желаю легких родов и радостной встречи с малышом!» «Пусть ваша жизнь будет такой же счастливой, как вы мечтаете! Здоровья детке и вам!» «Я была уверена, что у вас девочка, а тут говорите, что не знаете точно пол, как понять?» «Супер, так трогательно! Настя, вы большая молодец, очень гармонично выглядите беременной». «Костенко — идеальная пара Тарасову, люблю эту пару. Счастья вам!»

Примечательно, что во время беременности Анастасия Костенко даже не особо поправилась и продолжала вести активный образ жизни, даже каталась с мужем на квадроцикле.