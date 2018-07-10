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В Саратове участились случаи падения детей из окон
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В Саратове участились случаи падения детей из окон 

САРАТОВ24 54 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Сразу несколько несчастных случаев с малолетними детьми произошли в Саратовской области за последнюю неделю. Один ребенок упал с 10 этажа в Энгельсе. В ходе прокурорской проверке выяснили, что перед падением он находился в комнате без присмотра взрослых со своим 12-летним братом. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия. Еще два подобных ЧП произошли в Саратове. Все дети живы. Кого-то спасло удачное приземление на газон, кому-то скорость падения уменьшила москитная сетка, кто-то выпал с первого этажа. Сейчас большинство пострадавших уже выписали домой.
Главный врач детской областной больницы Михаил Свинарев говорит: «Можно и с первого этажа так упасть, что серьезную травму головы получить. Не желательно выходить из окон — это опасно для жизни! Во всех случаях падения детей, которые у нас сейчас были в городе, виноваты родители, не досмотрели».
Как правило, дети выпадают из окон, облокотившись на москитную сетку. У нас она крепится снаружи. А вот в Турции, например, она открывается вовнутрь и присоединяется на петли к оконной раме. В нашей стране такое производство на поток не поставлено, с таким креплением окно будет стоить дороже.
Всего в прошлом году в области 11 детей после падения из открытых окон получили трав тяжести, один ребенок погиб. В этом году уже пострадало 8 малолетних саратовцев.
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