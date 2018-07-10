Криштиану Роналду поделился теплым фото со старшим сыном и будущей женой

Сейчас знаменитый футболист отдыхает в семейном кругу после Чемпионата мира.

Звездный папа поделился в Instagram фото с отпуска, который он проводит вместе с сыном Криштиану Роналду-младшим и своей 24-летней невестой Джорджиной Родригес. После вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2018 года футболист решил уделить время семье.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

9 Июл 2018 в 3:02 PDT Кстати, возлюбленная Роналду Джорджина Родригес поделилась весьма пикантным фото в Instagram. На снимке невеста футболиста отдыхает с ним на яхте и кормит клубникой.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

8 Июл 2018 в 11:26 PDT Еще с ноября прошлого года поклонники футболиста начали гадать, когда же Криштиану Роналду женится на своей возлюбленной. Тем более, что повод подходящий — тогда у пары родилась дочь Алана Мартина . По сообщениям разных инсайдеров, свадьба состоится в августе.

Криштиану и Джорджина никак не комментируют слухи, зато в соцсетях с удовольствием делятся семейными фото.

Напомним, что в июне старший сын Криштиану Роналду отпраздновал день рождения: мальчику исполнилось 8 лет. Звездный отец, к сожалению, не смог в этот день быть рядом с наследником (спортсмен принимал участие в играх Чемпионата мира по футболу), но его возлюбленная Джорджина Родригес сумела устроить мальчику яркий праздник в кругу друзей, родных и близких.

Какой прекрасный день мы провели!..

— написала возлюбленная Криштиану Роналду, отметив, что в конце праздника именинник сообщил, что хотел бы повернуть время вспять — и отметить день рождения еще раз.

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

19 Июн 2018 в 2:17 PDT Также в начале июня Криштиану Роналду тепло поздравил своих двойняшек с первым днем рождения.

Мои дети, Ева и Матео, отмечают сегодня свой первый день рождения! Поздравляю, мои дорогие малыши!

— написал Криштиану Роналду, поделившись общей семейной фотографией с возлюбленной Джорджиной Родригес и всеми своими детьми.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

5 Июн 2018 в 4:34 PDT Напомним, всего футболист воспитывает четвертых детей. Возлюбленная Джорджина Родригес родила дочку 12 ноября 2017 года. Алана Мартина стала четвертым ребенком Криштиану Роналду. При этом спортсмен довольно быстро стал многодетным отцом. Незадолго до этого, в июне 2017 года, у футболиста появились сразу второй и третий ребенок.

Впервые футболист стал отцом в 2010 году, на свет появился его сын Криштиану-младший. О матери ребенка до сих пор достоверно ничего не известно. Сам футболист утверждает, что его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок (одна предоставила яйцеклетку, другая выносила ребенка) в частной клинике во Флориде. В СМИ также можно найти слухи о том, что Криштиану-младший появился на свет в результате мимолетного романа Роналду с официанткой.

Фото: @cristiano, @georginagio