Самая большая мама

Ученые выяснили, что срок жизни на 80 процентов зависит от наших привычек.

Впервые я столкнулась с формулировкой «здоровый образ жизни» в средней школе: меньше соли, много фруктов и овощей, вечером — не к телевизору, а на пробежку или прогулку. Осуществить эти принципы было почти невозможно. Родители о них и не задумывались, не до того было в начале 90-х. Наверное, нашему поколению всегда придется делать над собой усилия, отказываясь от жареного, выгоняя себя на велодорожку. Ведь это — привычки, навыки, которые закладываются еще в детстве.

А вот нашим детям будет проще. Мы, конечно, и сами стараемся привить им полезные навыки. А как? Без личного примера-то? Но у нас, родителей, есть отличный помощник — сам город. Наш город. В котором безопасно выходить на пробежку и приятно ходить пешком, повсюду новенькие велосипеды и самокаты, батуты и тренажеры, спортсекции и клубы.

Город, словно огромная мама, деликатно подталкивает ребенка к здоровому образу жизни: двигайся, расти, развивайся. И живи долго.