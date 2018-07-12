Ещё
Самая большая мама
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая большая мама 

Вечерняя Москва 12 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Ученые выяснили, что срок жизни на 80 процентов зависит от наших привычек.
Впервые я столкнулась с формулировкой «здоровый образ жизни» в средней школе: меньше соли, много фруктов и овощей, вечером — не к телевизору, а на пробежку или прогулку. Осуществить эти принципы было почти невозможно. Родители о них и не задумывались, не до того было в начале 90-х. Наверное, нашему поколению всегда придется делать над собой усилия, отказываясь от жареного, выгоняя себя на велодорожку. Ведь это — привычки, навыки, которые закладываются еще в детстве.
А вот нашим детям будет проще. Мы, конечно, и сами стараемся привить им полезные навыки. А как? Без личного примера-то? Но у нас, родителей, есть отличный помощник — сам город. Наш город. В котором безопасно выходить на пробежку и приятно ходить пешком, повсюду новенькие велосипеды и самокаты, батуты и тренажеры, спортсекции и клубы.
Город, словно огромная мама, деликатно подталкивает ребенка к здоровому образу жизни: двигайся, расти, развивайся. И живи долго.
Вечерняя Москва: последние новости
Какие слова не стоит употреблять родителям в разговоре с детьми Старушки в бегах. Премьера на Первом! Спасатели эвакуировали из затопленной пещеры в Таиланде еще четыре человека
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа13
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем24
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
Правила интимной гигиены, которые нужно знать2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение