Два ребенка утонули в Удмуртии в минувшее воскресенье

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в воскресенье, 8 июля, два ребенка утонули во время купания. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России, по данным фактам проводится проверка.

Установлено, что 10-летняя воспитанница детского дома пошла со своей родственницей к реке Тойма около деревни Байтеряково Алнашского района. Около 15:00 стало известно, что девочка утонула.

В тот же день, 8 июля, около 19:00 в пруду у деревни Старый Пашур Шарканского района утонул 17-летний парень, который был там вместе с другими подростками.