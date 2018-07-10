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Два ребенка утонули в Удмуртии в минувшее воскресенье
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Два ребенка утонули в Удмуртии в минувшее воскресенье 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в воскресенье, 8 июля, два ребенка утонули во время купания. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России, по данным фактам проводится проверка.
Установлено, что 10-летняя воспитанница детского дома пошла со своей родственницей к реке Тойма около деревни Байтеряково Алнашского района. Около 15:00 стало известно, что девочка утонула.
В тот же день, 8 июля, около 19:00 в пруду у деревни Старый Пашур Шарканского района утонул 17-летний парень, который был там вместе с другими подростками.
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