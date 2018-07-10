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5-летняя дочь Ким Кардашьян снялась в рекламе вместе с мамой и бабушкой
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5-летняя дочь Ким Кардашьян снялась в рекламе вместе с мамой и бабушкой 

Журнал ОК! 35 минут назад
Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста еще не получила паспорт, а уже начала работать. Малышке Норд удалось заключить крупный контракт с Fendi. Вместе со своей мамой и бабушкой Крис Дженнер пятилетняя модель снялась в рекламной кампании бренда, приуроченной к десятилетию запуска знаменитой сумки Peekaboo.
Съемки прошли в Лос-Анджелесе. В кадре все три представительницы знаменитой телесемейки продемонстрировали образы, собранные из одежды и аксессуаров Fendi. Кстати, Ким и Норд — не единственные из Кардашьян-Дженнер, у кого контракт с брендом. Ранее продукцию Fendi рекламировала Кайли. У основательницы косметического бренда даже детская коляска с узнаваемым принтом.
Крис Дженнер, Ким Кардашьян и Норд
И хотя дети звезд реалити-шоу уже приковывают к себе внимание папарацци, они даже не догадываются о популярности своих родителей. Об этом Ким рассказала в одном из интервью.
Это кажется невозможным, но дома я — неизвестный человек. Мои дети даже не догадываются, что происходит. Вообще, я не чувствую себя звездой, потому что большую часть времени нахожусь дома.
Дети Ким Кардашьян
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