Лучшие речевые игры для детей

Пальчик, пальчик, где ты был?

Для самых маленьких нет ничего более подходящего, чем пальчиковые игры и поглаживания ладошек. В возрасте около трёх месяцев кроха делает открытие: замечает свои руки. Ему любопытно их разглядывать, двигать ими, цепляться за рейки кроватки, за погремушку. Это природное стремление к знаниям необходимо подхватить и подкрепить. Для начала можно просто назвать малышу каждый пальчик, помассировать его. Занятнее это делать под потешки и складушки, которые можно выдумать и самостоятельно (и не важно, что с рифмой не сложится, главное — ритм, певучесть и сопровождающие манипуляции с пальцами). Играйте, например, переодевая малыша. Очень скоро он попробует повторить ваши движения, а чуть позже — и слова.

На зарядку становись!

Детям двух-трёх лет придутся по душе активные игры, призванные тренировать артикуляционный аппарат и общую моторику.

«Снежки»

Скатайте из ваты или салфеток небольшие шарики, установите «ворота» (к примеру, коробку без одной стенки). Надо дуть на «снежок» так, чтобы он угодил в цель. Кто больше загонит — тот и победил. Для мальчиков эту забаву переименуйте в «Футбол» — азарт обеспечен.

Подобным образом можно заниматься и во время купания: дуть на лёгкий пластмассовый кораблик, чтобы направить его в нужную «бухту».

«Пузырь»

Показываем малышу, как набрать воздух, чтобы щёки надулись, а затем прижать сначала одну, потом другую пальцем — и «пузырь» лопается. Будет над чем посмеяться вместе!

«Флешмоб»

Включите любую ритмичную музыку и попросите ребёнка повторять за вами. Можно взять за основу детские стихи или использовать что-то вроде: «Шаг влево, шажок вправо, ручками похлопали, ножками потопали, к солнцу потянулись, друг дружке улыбнулись!» Такая гимнастика и вас разгрузит, и чадо повеселит.

Жонглируем лексикой

В 4-6 лет ребёнок уже внятно говорит, довольно наблюдателен и внимателен к словам, свободно оперирует ими.

«Потеряшка»

Обратитесь к ребёнку с просьбой «найти» вещи, которые вы «потеряли» по их описанию. Например: мягкий, тёплый, длинный, с бахромой (шарф). Правилами допускается задавать уточняющие вопросы.

«Найди лишнее»

Медленно и чётко произносите слова, ребёнок определяет, какое из них не подходит к смысловой цепочке и объясняет почему.

Кабачок, огурец, свёкла, груша

Снег, сугроб, зной, лёд и т.д.

«Угадай!»

Предложите отгадать название предметов по наименованию их частей:

Ствол, ветка, сучок, листья (дерево)

Крыша, окно, дверь, комната (дом) и т.д.

«Какая это сказка?»

Выберите сказку и выделите некие ключевые слова, которые её характеризуют:

Бабушка, волк, пирожки («Красная шапочка»)

Стрела, лягушка, волшебство («Царевна-лягушка»)

Можно загадать и рассказы, повести, которые вы читали с детьми.

«Антонимы»

Для игры нужен мяч. Принцип как в «Съедобное-несъедобное», только кидая мячик, надо называть слово, а ребёнок, поймав и бросив в ответ, — противоположное по значению:

низкий — высокий

тонкий — толстый

сильный — слабый и т.д.