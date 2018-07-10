Юные куряне принимают участие в профильной смене «Радуга — 2018»

В смене участвуют 320 одаренных детей, которые обучаются в детских школах искусств, художественных школах, а также участвуют в творческих коллективах

На базе детского центра им. В. Терешковой проходит летняя профильная смена «Радуга — 2018» для одаренных детей. Цель данного проекта, который реализуется с 2007 года, развить творческие способности у детей, сформировать у них общую культуру и навыки здорового образа жизни. Ребята отдыхают, участвуют в мастер-классах, фестивалях, конкурсах, выставках и кружках по интересам.

В смене участвуют 320 одаренных детей, которые обучаются в детских школах искусств, художественных школах, а также участвуют в творческих коллективах. Также здесь есть младший состав команды ФК «Авангард».

В этом году профильная смена посвящена 75-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков и Победе в битве на Курской дуге. Также здесь реализуется проект-победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов физических лиц, финалист Всероссийского конкурса «Хочу делать добро» интернет-портала «Добровольцы России» — «Воспитание национального идеала».