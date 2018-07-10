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Тюменский автоинспектор помог доставить в больницу покусанного собакой ребенка
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Тюменский автоинспектор помог доставить в больницу покусанного собакой ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Родители 4-летнего ребенка, покусанного соседской собакой в пригороде областного центра, решили не вызывать бригаду скорой помощи и самостоятельно отвезти сына в больницу. На въезде в город отец мальчика увидел наряд ДПС и обратился к инспекторам с просьбой помочь скорее добраться до больницы.
Инспектор полка ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Сергей Плишкин, увидев ребенка с окровавленной рукой, пересадил его вместе с мамой в патрульный автомобиль и, включив звуковую сигнализацию и проблесковые маячки, за несколько минут доставил их во 2-ю областную клиническую больницу.
Врачи оказали помощь Захару и отпустили его домой. Отец мальчика подъехал на пост ДПС и рассказал инспекторам, что раны должны зажить без последствий для здоровья. Родители пострадавшего ребенка сообщили руководству Госавтоинспекции Тюменской области о случившемся и выразили благодарность автоинспекторам за оказанную помощь в сложной ситуации.
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