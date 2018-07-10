Тюменский автоинспектор помог доставить в больницу покусанного собакой ребенка

Родители 4-летнего ребенка, покусанного соседской собакой в пригороде областного центра, решили не вызывать бригаду скорой помощи и самостоятельно отвезти сына в больницу. На въезде в город отец мальчика увидел наряд ДПС и обратился к инспекторам с просьбой помочь скорее добраться до больницы.

Инспектор полка ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Сергей Плишкин, увидев ребенка с окровавленной рукой, пересадил его вместе с мамой в патрульный автомобиль и, включив звуковую сигнализацию и проблесковые маячки, за несколько минут доставил их во 2-ю областную клиническую больницу.

Врачи оказали помощь Захару и отпустили его домой. Отец мальчика подъехал на пост ДПС и рассказал инспекторам, что раны должны зажить без последствий для здоровья. Родители пострадавшего ребенка сообщили руководству Госавтоинспекции Тюменской области о случившемся и выразили благодарность автоинспекторам за оказанную помощь в сложной ситуации.