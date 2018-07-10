В Дзержинске осудили мать, оставившую своих детей в опасности

Дзержинский городской суд приговорил к обязательным работам 27-летнюю женщину, которая на два дня оставила без присмотра двоих маленьких детей, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Установлено, что женщина воспитывает двух девочек в возрасте 1,5 года и 3 лет. 30 октября 2017 года она оставила малышей в квартире одних и ушла по своим делам. Услышав детский плач, сосед по коммунальной квартире вызвал полицейских. Им пришлось выкрыть дверь квартиры, чтобы забрать детей.

Домой мать вернулась только два дня спустя. Свою отсутствие она не смогла объяснить. Сейчас девочки находятся у бабушки, в отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав.

Суд признал женщину виновной по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.