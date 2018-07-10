В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком 

Ребенок с ожогами 15% тела доставлен в Омск в Ожоговый центр БСМП. В Таврическом районе Омской области произошел несчастный случай с трехлетним мальчиком. Ребенок сел в ведро с кипятком. Его экстренно доставили в Таврическую ЦРБ. Однако ему потребовалась помощь медиков из Омска.
Как пояснили в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок переведен в Ожоговый центр БСМП. Он находится в реанимации. Состояние его оценивается как тяжелое. У него обожжены тазовые органы, пах, живот. Всего обожжено 15% кожного покрова.