В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком

Ребенок с ожогами 15% тела доставлен в Омск в Ожоговый центр БСМП. В Таврическом районе Омской области произошел несчастный случай с трехлетним мальчиком. Ребенок сел в ведро с кипятком. Его экстренно доставили в Таврическую ЦРБ. Однако ему потребовалась помощь медиков из Омска.