Ещё
В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые шокирующие «омолаживающие» средства
Самые шокирующие «омолаживающие» средства

В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Ребенок с ожогами 15% тела доставлен в Омск в Ожоговый центр БСМП. В Таврическом районе Омской области произошел несчастный случай с трехлетним мальчиком. Ребенок сел в ведро с кипятком. Его экстренно доставили в Таврическую ЦРБ. Однако ему потребовалась помощь медиков из Омска.
Как пояснили в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок переведен в Ожоговый центр БСМП. Он находится в реанимации. Состояние его оценивается как тяжелое. У него обожжены тазовые органы, пах, живот. Всего обожжено 15% кожного покрова.
Омск Здесь: последние новости
В этом году в Омске откроется более 500 первых классов В Омской области снова утонула 14-летняя девочка Омичи перестали создавать прочные семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мягков признался, почему у него нет детей3
Шведская модель поразила бесконечными ногами35
Самые шокирующие «омолаживающие» средства1
Что нужно знать о типах ягодиц20
Басков рассекретил свадьбу Бузовой24
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение