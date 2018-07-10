Ещё
Фонд «Измени одну жизнь» помог найти семью почти 14 тыс. сирот
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые шокирующие «омолаживающие» средства
Самые шокирующие «омолаживающие» средства

Фонд «Измени одну жизнь» помог найти семью почти 14 тыс. сирот 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Количество видеоанкет детей-сирот в базе благотворительного фонда «Измени одну жизнь» превысило 40 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
"1 июня 2017 года в нашей базе насчитывалось 30 тысяч видеоанкет, чуть больше, чем за год мы сняли еще 10 тысяч роликов, теперь их — 40 тысяч, — рассказала директор фонда Яна Леонова. — Наши съемочные группы работают в 77 регионах страны. Журналисты и операторы едут в организации для детей и в Центральной России, и в самые удаленные населенные пункты, стараясь дать как можно большему количеству девочек и мальчиков возможность рассказать о себе. Более 13 700 детей, чьи анкеты снимали сотрудники фонда, нашли семью".
"Измени одну жизнь" является партнером проекта МИА «Россия сегодня» по усыновлению — «Найди меня, мама». Благодаря этому сотрудничеству удалось найти семью почти 60 подопечным фонда.
Каждый может принять участие в судьбе детей, оставшихся без попечения родителей. Вся информация об этом — на сайте фонда.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мягков признался, почему у него нет детей3
Шведская модель поразила бесконечными ногами35
Самые шокирующие «омолаживающие» средства1
Что нужно знать о типах ягодиц
Басков рассекретил свадьбу Бузовой24
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение