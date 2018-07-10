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Младенец погиб после падения с кровати на Кубани
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Младенец погиб после падения с кровати на Кубани 

360tv.ru 49 минут назад
Восьмимесячный Алексей Г. погиб, выпав из кроватки в станице Полтавская (Краснодарский край). Об этом сообщили телеканалу «360».
9 июля в 05:00 17-летняя мать, Анна С., уложила ребенка спать. В 09:00 она увидела, что ребенок упал на пол с кровати. Мальчик не подавал признаков жизни.
Ранее женщину привлекали к административной ответственности за распитие алкогольных напитков. Ее признали неблагополучной.
В отношении отца ребенка, 27-летнего Николая Г., неоднократно заводили уголовные дела. Он был осужден условно несколько раз. Также мужчина нес административную ответственность и выплачивал штрафы.
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